Vesmírne superzáblesky sú magnetické

Vedci doložili veľkomeradlové magnetické polia v jednom zo zábleskov žiarenia gama, najenergetickejších hviezdnych javov v dnešnom vesmíre.

10. dec 2009 o 13:36 TASR

LIVERPOOL. V časopise Nature to oznámil štvorčlenný britsko-taliansky tím Iaina Steelea z Univerzity Johna Mooresa v Liverpoole.

Iain Steele šéfuje ďalekohľadu s priemerom zrkadlového objektívu dva metre, ktorý jeho univerzita prevádzkuje na ostrove La Palma, súčasti Kanárskych ostrovov. Ďalekohľad je robotický, funguje automaticky.

Vybavený je kamerou RINGO s rotujúcim kotúčom polaroidového materiálu, podobného, aký sa používa v slnečných okuliaroch.

Satelit NASA Swift objavil 2. januára 2009 vesmírny záblesk žiarenia gama. (Toto žiarenie nepreniká zemskou atmosférou a tak sa dá pozorovať iba z kozmického priestoru, výškových balónov a rakiet.) Správa okamžite zaktivizovala viaceré ďalekohľady, ktoré sa zamierili na predmetné miesto oblohy. Záblesk žiarenia gama, trvajúci sekundy, totiž dlho doznieva v menej energetickom žiarení viditeľnom aj zo Zeme, vrátane bežného svetla.

Pozorovaním, ako sa jas záblesku menil počas rotácie polaroidového kotúča, sme zmerali magnetické pole záblesku, vysvetlil Iain Steele.

Je priam neuveriteľné, že objav záblesku, jeho oznámenie a naše meranie od prvého zachytenia satelitom Swift po polarizačné merania kamerou RINGO prebehli úplne automaticky za necelé tri minúty, bez akéhokoľvek ľudského zásahu, doplnila členka tímu Carole Mundellová, takisto z Liverpoolskej univerzity Johna Mooresa.

Ukázalo sa, že bežné svetlo zo záblesku, označeného GRB 090102 (GRB je skratka z angl. gamma-ray burst čiže záblesk žiarenia gama, čísla udávajú rok mesiac a deň javu) bolo polarizované, z 10 a možno aj viac percent. Je to vôbec prvé také pozorovanie.

Znamená, že v stredovej ohnivej guli záblesku pôsobili silné veľkomeradlové a usporiadané magnetické polia. Práve tie mohli sústrediť častice do úzkych prúdov a zrýchliť ich pohyb až takmer na rýchlosť svetla. V dvoch lúčoch, mieriacich do protiľahkých strán, je sústredené aj samotné žiarenie gama aby sme záblesk pozorovali,

jeden lúč musí mieriť k Zemi.

Presný fyzikálny mechanizmus v pozadí zábleskov žiarenia gama zatiaľ nepoznáme. Objav magnetických polí v jednom záblesku však naznačuje ich spolúčasť. Samotné záblesky vedci vysvetľujú ako zvlášť mohutný hviezdny výbuch. Buď na konci evolúcie veľmi hmotných hviezd, ktoré ním skolabujú priamo do štádia čiernej diery, alebo pri zrážke dvoch malých, no veľmi hustých neutrónových hviezd, ktoré vznikli pri slabších takých výbuchoch.

Každopádne ide o nejenergetickejšie javy na hviezdnej úrovni, aké poznáme v dnešnom vesmíre. Prežiaria stovky miliárd ostatných hviezd v príslušnej galaxii. Satelit Swift ich zachytí približne sto ročne, zatiaľ všetky mimo našej Mliečnej cesty.

Ak by k nim však došlo do vzdialenosti zhruba 20 svetelných rokov od Zeme, ohrozilo by to cez zhoršenie klímy a zničenie ozónovej vrstvy v ovzduší biosféru. Podľa niektorých vedcov sa to aj počas približne 3,5-miliárdročnej evolúcie života na Zemi viackrát stalo.



Hlavné zdroje: Nature z 10. decembra 2009; Komuniké NASA z 9. decembra 2009. Pre TASR Zdeněk Urban