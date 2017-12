Kjótsky protokol by mohol prežiť kodanskú konferenciu o klíme

Pozmenená verzia Kjótskeho protokolu by mala byť súčasťou boja proti globálnemu otepľovaniu až do roku 2020.

10. dec 2009 o 0:00 TASR

Kodaň 9. decembra (TASR) - Vyplýva z návrhu dokumentu, ktorý ako možný základ dohody na klimatickom summite OSN v Kodani pripravilo hostiteľské Dánsko.

"Zmluvné strany Kjótskeho protokolu... rozhodli, že ďalšie záväzky pre rozvinuté krajiny by mali mať formu kvantifikovaných limitov a cieľov redukcie emisií (skleníkových plynov)," píše sa v texte, ktorý dnes získala agentúra Reuters.

Kjótsky protokol, prijatý v roku 1997, zaväzuje všetky industrializované krajiny okrem USA znižovať emisie skleníkových plynov do roku 2012. V Kodani sa zástupcovia 190 krajín snažia nájsť cestu k širšej dohode na obdobie do roku 2020, v rámci ktorej by sa do boja proti globálnemu otepľovaniu zapojili všetky krajiny.

Mnoho bohatých krajín podporuje jediný dohovor na úrovni OSN, ktorý by nahradil Kjótsky protokol. Chudobné krajiny, podľa ktorých chcú bohatí "zabiť Kjóto", uprednostňujú dve súčasné dohody: Kjótsky protokol s výrazným znižovaním emisií pre rozvinuté štáty a novú, do menšej miery záväznú zmluvu pre rozvojové krajiny.

Štvorstranový dokument s dátumom 30. novembra naznačuje, že Kjótsky protokol by mohol prežiť kodanskú konferenciu, ktorá potrvá do 18. decembra. Podľa textu by však systém obchodovania s emisiami a ďalšie mechanizmy Kjóta mali byť "vylepšené".

Popri ňom by vznikol nový dohovor o záväzkoch pre rozvojové štáty a USA, ktoré protokol odmietajú, aj keď ich nový prezident Barack Obama prisľúbil angažovanosť v otázke klimatických zmien.

Dánska vláda uvádza, že konzultuje rôzne texty s mnohými krajinami, prípadné oficiálne "návrhy" však nepredloží pred dvojdňovým summitom 110 svetových lídrov v závere konferencie.

Ďalší dokument s rovnakým dátumom popisuje opatrenia, ktoré by mali podniknúť všetky krajiny, vrátane cieľa zníženia svetových emisií skleníkových plynov o 50 percent do roku 2050.

Zdroj: Reuters