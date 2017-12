Dánske riešenie klímy naštvalo chudobné krajiny

Rozvojové krajiny na klimatickom summite nahneval návrh, ktorý pripravovali bohaté štáty

9. dec 2009 o 19:43 Tomáš Vasilko

Britský denník zverejnil, čo chceli v Kodani presadiť vyspelé krajiny a vyvolal pobúrenie menej rozvinutých štátov. Západní diplomati hovoria, že celá aféra je zbytočne nafúknutá.

KODAŇ, BRATISLAVA. Klimatický summit v Kodani má za sebou prvú kauzu. Po tom, čo britský denník Guardian zverejnil v utorok tajný návrh záverečného textu bohatých štátov, ozvali sa nahnevané chudobné krajiny.

Tvrdia, že pripravovaný návrh ako znižovať skleníkové plyny, ide proti nim a preto ho nepodpíšu.

Najviac im prekáža, že by sa podľa neho tiež mali zaviazať k znižovaniu emisií, podobne ako bohaté krajiny. Rozvojové krajiny často obviňujú Západ, že sám spôsobil globálne otepľovanie a mal by preto za neho aj zaplatiť.

Uhlíkový kolonializmus?

„Text posudzuje bohaté a chudobné krajiny ako rovné,“ povedal pre Guardian Lumumba Stanislaus Di Aping, sudánsky vyslanec spolku G77. Tento spolok združuje najchudobnejšie krajiny sveta. Jedna singapurská aktivistka dokonca označila návrh za nový „uhlíkový kolonializmus“.



Čo tak nahnevalo chudobné krajiny? Dánsky text, ako médiá volajú 13-­stranový návrh, vypracovali v zákulisí podľa Guardianu Spojené štáty, Veľká Británia a domáce Dánsko. Veľa presných čísiel v ňom nenájdete. Miesto konkrétnych záväzkov má väčšinou iba znaky X a Y. Spomína sa však sľub, že bohaté krajiny majú do roku 2050 znížiť emisie o 80 percent z úrovne v roku 1990.



Kritikov iritovala aj pasáž, podľa ktorej by mali do roku 2020 chudobní dosiahnuť vrchol pri vypúšťaní emisií. „Je nefér ustanoviť taký cieľ pre rozvojové krajiny, ktoré sú stále v štádiu industrializácie,“ povedal pre CNN Su Wei, zástupca čínskej delegácie. Čína sľúbila znížiť vypúšťanie emisií do roku 2020 o 40 až 45 percent ,vzhľadom na výkon ekonomiky. Keď však čínska ekonomika bude rásť ako doteraz, celkovo sa vyprodukované emisie aj tak zdvojnásobia.



Chudobné krajiny nepotešila ani zmienená pomoc pri klimatických zmenách – 10 miliárd dolárov ročne. „To nestačí ani na rakvy pre rozvojový svet,“ povedal podľa AP Sudánec Di Aping. Kritizuje sa tiež zníženie úlohy OSN, finančnú otázku by mala prebrať Svetová banka.

Nafúknutá vec

Podľa európskych vyjednávačov je kauza nafúknutá. O texte informovali niektoré médiá už koncom novembra.



„Je to len neformálny dokument,“ oponoval organizátor z OSN Yvo de Boer. Podľa európskych diplomatov nikdy nebol predložený na stôl. „Je to len búrka v čajovej šálke,“ povedal pre Times jeden z nich. Spoločný návrh majú aj Brazília, Južná Afrika, India a Čína.



Svoje schytali aj domáci Dáni. Krajiny ich obviňujú, že sa nesprávajú ako hostiteľská krajina. „Dáni viedli tajné zákulisné rokovania s vybranými štátmi, čím mnohých veľmi sklamali – svet očakáva, že hositeľská krajina bude nestranná,“ povedal pre Financial Times Andy Atkins z Priateľov Zeme.



Denník Guardian predpokladá, že návrh sa stiahne. Chudobné krajiny síce sľúbili, že zostanú na summite, no povedali, že niečo také nepodpíšu.