Ako na herných pirátov? Stiahnuteľným DLC obsahom!

9. dec 2009 o 16:40 Ján Kordoš

Samotné hry totiž mnoho hráčov získa nelegálnym spôsobom, no menšie sumy za dodatočný obsah už sú ochotní zaplatiť – navyše nie je možné bonusový DLC obsah získať iným spôsobom, napríklad pre konzolové systémy a softvér nekontroluje legálnosť pôvodnej verzie hry. Aj preto si napríklad špeciálny obsah pre Dragon Age: Origins stiahlo už viac než milión hráčov.

Budúcnosť teda vidí Riccitiello v DLC prídavkoch. V mnohých prípadoch si ďalší obsah hráči sťahujú takmer okamžite ako je k dispozícii a nemusia sa k nemu ani dopracovať. Pre jeho zaplatenie hrá do karát vývojárom snaha hráča získať za pomerne malý finančný príspevok niečo navyše. Pre Riccitiella je teda najrozumnejšie upustiť od protipirátskych ochrán, ktoré len zbytočne otravujú život kupujúcim. Tento poznatok je istotne vodou na mlyn pre tvorcov, aby sa snažili svoje projekty vytvoriť čo najlepšie, aby bolo možné dodatočne vytvoriť špeciálny obsah.

Pri kvalitných a predávaných projektoch to problém nie je. Horšie však bude, ak sa na trh dostanú zámerne nedokončené, prípadne umelo skrátené hry, ku ktorým bude nový obsah (a ten už mohol byť súčasťou pôvodnej hry) dodatočne predávaný. Pre vydavateľov je to krok smerom vpred, pretože z predaja bazárových hier nemali ani cent, čo by sa pri aktívnejšom vydávaní dodatočného obsahu malo zmeniť. Znamenalo by to zrejme aj definitívny koniec herných datadiskov, prídavkov – v poslednom čase samostatne spustiteľných.

Zdroj:Kotaku