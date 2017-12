Čína vyzýva USA: Znížte emisie skleníkových plynov

Čína vyzvala prezidenta Baracka Obamu, aby Spojené štáty zvýšili deklarovanú redukciu uhlíkových emisií.

9. dec 2009 o 16:10 TASR

KODAŇ. Hlavný čínsky predstaviteľ na prebiehajúcom klimatickom summite OSN v Kodani však dnes naznačil ochotu na kompromis.

Sie Čen-chua, ktorý je podpredsedom Čínskej komisie pre národný rozvoj a reformu, uviedol, že Čína chce na kodanských rokovaniach o klimatických zmenách hrať konštruktívnu úlohu. Úspešný výsledok summitu pritom závisí najmä na dohode medzi USA a Čínou, ktoré spoločne produkujú až 40 percent globálnych skleníkových plynov.

"Naozaj dúfam, že prezident Obama môže do Kodane priniesť konkrétny príspevok," uviedol Sie pre agentúru Reuters. Na otázku, či to znamená niečo navyše k už avizovanému zníženiu emisií zo strany USA o tri percentá do roku 2020 oproti úrovni z roku 1990, Sie odpovedal: "Áno."

Čína podľa neho môže akceptovať cieľ znížiť na polovicu globálne emisie do roku 2050, pokiaľ rozvinuté štáty zvýšia svoje emisné ciele do roku 2020 a odsúhlasia finančnú pomoc pre rozvojový svet v rámci boja s klimatickými zmenami.

"Neodmietame význam dlhodobého cieľa, ale myslím si, že strednodobý cieľ je dôležitejší. Potrebujeme vyriešiť okamžitý problém," konštatoval.

Podpredseda vplyvnej čínskej vládnej komisie chce, aby bohaté krajiny znížili do roku 2020 svoje emisie o 25-40 percent pod úroveň z roku 1990.

Sie preferuje na kodanskej konferencii konečnú a právne záväznú dohodu. Ak by to však nebolo možné, považoval by za "veľmi dobrý" júnový termín na plné dokončenie zmluvy.