Samota a stres? Ohrozuje vás rakovina

Americkí vedci uskutočnili výskum, aby dokázali teórie o tom, že samota či stres majú priamy vplyv na vznik a šírenie rakoviny.

9. dec 2009 o 15:41 SITA

BRATISLAVA. Najnovší výskum podporil teórie o tom, že samota výrazne zhoršuje priebeh rakoviny. Práca publikovaná v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences dokazuje, že sociálna izolácia má vplyv na agresívne šírenie ochorenia.

U hlodavcov, ktoré oddelili od skupiny, sa vyvinulo viac tumorov, ktoré boli nebezpečnejšie až smrteľné. Výskumníci poukázali na možnú spojitosť s ľuďmi. Tú však potrebujú dokázať ďalšími experimentmi a štúdiami. "Stále stúpa záujem o vzťah medzi prostredím, emóciami a chorobou," povedala vedúca výskumu Gretchen Hermes z Yale University.

"Táto štúdia ponúka nahliadnutie do toho, ako sa sociálny svet môže dostať pod kožu," dodala. Lekári už vedia, že pacienti s rakovinou trpiaci depresiou majú malú šancu na prežitie. V spomínanej štúdii sa zistilo, že pomoc a podpora spoločnosti dokáže zlepšiť zdravotný stav. V ďalšom výskume prišli na to, že kombinácia samoty a stresu u prirodzene spoločenských potkanov strojnásobuje riziko vzniku rakoviny prsníka. Izolované hlodavce nielen napádali agresívnejšie tumory, mali omnoho vyššie hladiny stresového hormónu kortikosterónu a trvalo oveľa dlhšie, kým sa zo stresových situácií zotavili.

"Musíme tieto zistenia využiť na to, aby sme našli potenciálne možnosti zredukovania rakoviny," uviedla psychologička z University of Chicago Martha McClintock.

"Túto štúdiu uskutočnili na potkanoch. Výskumy na ľuďoch zatiaľ nepotvrdili, že existuje spojenie medzi stresom a rakovinou prsníka. Ale je možnosť, že stresové situácie nepriamo ovplyvňujú rakovinu tým, že ľudia majú sklon k nezdravému životnému štýlu - k prejedaniu sa, pitiu alkoholu či fajčeniu," dodal Ed Yong, ktorý vedie výskum rakoviny vo Veľkej Británii.

Informácie zverejnila internetová stránka news.bbc.co.uk.