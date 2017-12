Kalifornia je drahá pre herných vývojárov

9. dec 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Veľký vplyv na rozpustenie vývojárov však mala aj lokácia, v ktorej sa nachádzali kancelárie vývojárskeho tímu. Keďže sídlili v drahej Kalifornii, kde je udržiavanie vývojárskeho tímu oproti iným lokalitám (Kanada - daňové uľavy od štátu, Veľká Británia a samozrejme i lacné pracovné sily z Činy alebo bývalého východného bloku) niekoľkonásobne drahšie, bolo najrozumnejšie neefektívnych zamestnancov premiestniť.

Keď si k tomu pripočítame fakt, že pobočka v Los Angeles, kde bývalí zamestnanci (výhradne vývojári) skončili, bola pôvodne zaplnená len do dvoch tretín, bolo logickým riešením efektívne preskupiť vývojárske sily a centralizovať z dôvodu šetrenia na „neherných“ pozíciách ako marketing, PR a finančné oddelenia, ktoré sídlia pod jednou strechou.

John Riccitiello z EA to uvádza ako hlavný fakt, na slabšiu kvalitu hier Pandemicu veľký dôraz nedáva. Taktiež uvádza, že situácia na hernom trhu sa diametrálne odlišuje od predpovedanej. Konzolové systémy samozrejme majú veľkú budúcnosť, no otvorené dvere casual hier a menších projektov pre sociálne siete ako Facebook dávajú znovu do popredia PC hry.

Zdroj:Kotaku