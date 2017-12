Rozhodnutia súdov na internete nebudú

9. dec 2009 o 11:22 TASR

BRATISLAVA. Súdy nebudú musieť zverejňovať všetky svoje právoplatné rozhodnutia na internete. Parlament dnes totiž odmietol návrh novely zákona o súdoch od poslankyne Národnej rady (NR) SR za SDKÚ-DS Lucie Žitňanskej, ktorá ďalej navrhovala, aby tieto rozhodnutia súdy zverejňovali do troch dní od začiatku ich právoplatnosti.

Podľa Žitňanskej by sa takouto zmenou viac otvorila slovenská justícia, keďže k zverejneným rozhodnutiam by sa mohla dostať aj široká verejnosť. Poslankyňa je totiž presvedčená, že týmto návrhom by sa posilnila dôvera občana voči justícii. Tvrdí totiž, že ak chcú byť sudcovia pre občanov dôveryhodní, mali by ľuďom svoje rozhodnutia ukázať.

Verejnosť by podľa Žitňanskej mala mať možnosť posudzovať kvalitu práce súdov priamo a nie sprostredkovane, napríklad prostredníctvom médií. Zároveň by sa tým umožnila verejná diskusia. "Len verejná diskusia o rozhodnutiach dá aj súdom a sudcom spätnú väzbu, čo si myslia občania o ich rozhodovaní," tvrdí poslankyňa s tým, že zároveň ide o spôsob ako minimalizovať počet škandalóznych rozhodnutí. "Je to prvý predpoklad, aby sme sa dostali k tomu, čo nazývame právna istota," uzavrela.

Podľa Žitňanskej treba, aby občania mali garanciu, že všetky právoplatné rozhodnutia zverejnenia, čo dokazuje aj kauza skládky v Pezinku. Ústavný súd (ÚS) SR prijal koncom októbra sťažnosť spoločnosti Ekologická skládka, ktorá je prevádzkovateľom skládky, voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu (NS) SR na ďalšie konanie a zároveň rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku NS SR, čo si spoločnosť vysvetľuje tak, že skládka sa môže prevádzkovať. Občianski aktivisti z Pezinka, ktorí proti skládke bojujú, pritom dodnes nevideli predbežné rozhodnutie ÚS o odklade rozhodnutia NS.

Zverejnené súdne rozhodnutia mali byť podľa Žitňanskej anonymizované a návrh definoval aj také, ktorých by sa zverejňovacia povinnosť netýkala. Medzi výnimkami mali byť rozhodnutia o osobnom stave, rozhodnutia týkajúce sa maloletých a také časti rozhodnutí, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo.

Ako Žitňanská doplnila, v súčasnosti svoje rozhodnutia zverejňuje ÚS SR, NS SR a niektoré rozhodnutia súdov (v občiansko-právnych a obchodných veciach) aj ministerstvo spravodlivosti. "Disciplinárne senáty nezverejňujú svoje rozhodnutia vôbec. Pokiaľ viem, na stránke súdnej rady sú zverejnené dve rozhodnutia," povedala.

Poslankyňa NR SR za ĽS-HZDS Katarína Tóthová nesúhlasí s tvrdením Žitňanskej, že prijatie tohto návrhu mal byť prvý predpoklad otvorenia súdov verejnosti. "Je to len dotiahnutie toho, čo už v súčasnosti funguje," vyhlásila v rozprave k predloženému návrhu Tóthová, ktorá považuje Žitňanskej "frázu o otvorení súdov verejnosti" skôr za politickú a nepodloženú praxou.