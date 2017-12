Left 4 Dead 2 - oko za oko, prst za prst

Pred rokom vyšla akčná strieľačka z vlastného pohľadu Left 4 Dead, ktorej princíp bol smiešne jednoduchý. Štvorica kooperujúcich hrdinov (najlepšie živých hráčov) mala za úlohu ísť z bodu A do bodu B. A len tak pomimo zlikvidovať zopár zombíkov. Najlepšie

9. dec 2009 o 13:00 Ján Kordoš

sto. Alebo dvesto. Čo najviac. Nemŕtvi boli síce hlúpučkí, no nákaza im neubrala na pohybe a určite sami uznáte, že keď sa na vás rozbehne 20 takýchto kamarátov, asi sa vám ľahko dýchať nebude. Jednoduché princípy, božská hrateľnosť. Prešlo dvanásť mesiacov a máme tu pokračovanie. Na Valve nezvyčajne krátka doba (tí menej sklerotickí si spomenú, že existuje ešte niečo ako Half-Life 2 a niekto nám sľúbil tretiu epizódu) a na jazyk sa preto tlačí otázka, či to nie je priskoro a či pribudli nejaké novinky.

Povedzme si to hneď a úprimne – Left 4 Dead 2 je asi taký druhý diel plný noviniek ako Modern Warfare 2 oproti jednotke. Teda nič moc a vlastne keby to vydali za ľudových 19,99€ pre majiteľov jednotky, bola by to dobrá kúpa. Lenže Left 4 Dead 2 kúpite za tvrdý peniaz. Pokým ste hrali jednotku a obľúbili ste si ju (čo je nesmierne jednoduché), zabaví vás aj dvojka. Rovnako, možno o kúsok viac. Filozofia druhého dielu je však mierne pochybná. Miesto štvorice z prvého dielu tu máme štvoricu (majú iné mená a každý mal iné zamestnanie, ale je to tak trochu jedno) úplne inú a keďže nám sľúbili príbeh, tešili sme sa ako malé deti. Zbytočne. Zápletka tu síce je (musíme uniknúť horde zombíkov – a to je asi tak všetko), ale dozviete sa ju z obalu hry (New Friends. More Zombies. Better Apocalypse) a možno si dáte jedna a jedna dohromady, keď si prečítate zopár nápisov na stenách (armáda nezachraňuje, armáda zahladzuje stopy, nie je to žiadna chrípka, čo to len s nami bude a podobne) a jednu dve vety medzi sebou povedia hlavní protagonisti, no to si niekedy ani nevšimnete, lebo sa vám susedka Jolanka s krvavou papuľkou snaží odhryznúť polovicu zadku. Tak ju plieskate panvicou po gebuli. A baví vás to. Vec sa má teda tak, že príbeh sľúbili a nedodali. Ale kto dnes neklame, všakže...



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry. Nájdete tam viac než 70 obrázkov z hrania.

Takže tu máme príbehovú kampaň, ktorú môžete rozohrať osamote i kooperatívne prostredníctvom internetu, potom je tu realistický mód, ktorý je určený len pre vytrénovaných hráčov, pretože zombíci sú extra tuhí (pomáha jedine streľba do hlavy) vy musíte skutočne spolupracovať, inak sa nikam nedostanete. Dobre známy Versus mód (raz hráte za infikovaných, potom za ľudí) sa prihlási o slovo s radosťou, poteší Survival (ako dlho dokážete odolávať návalom zombíkov). A je tu aj nový Scavenge mód, ktorý si vlastne vyskúšate aj v kampani, ale má svoje čaro v tejto špeciálnej ponuke. Základná ponuka, nech je akokoľvek rôznorodá, je hlavnou myšlienkou jednoduchá: musíte cupitať z bodu A do bodu B, vzájomne sa brániť nájazdom nemŕtvych a do toho si spievate obľúbenú pesničku od No Name alebo Desmodu. Pohoda.

Čo je na tomto krvavom masakri zábavné? Tak predovšetkým to, že to je krvavý masaker. Bohapustý. Nemusíte hneď dvíhať telefóny a volať na mravnostnú linku, kde vám povedia, že tí, ktorí hrajú hry, sú satanove deti a treba ich umlátiť krížom. Pokým máte radi filmy, v ktorých sa skupinka preživších snaží ubrániť mase zombíkov, budete v siedmom nebi i v hre. Základní nepriatelia sú slabučkí, doháňajú to množstvom a v niektorých prípadoch za 15 minút hrania zneškodníte 500 panákov a bude vám hej. Sú to zombíci, vôbec nie ľudia, takže vlastne konáte dobro, pretože by vám tie potvorky spapali mozog a pridali by ste sa tak k mase potácajúcich sa panákov, ktorí špinia na trávnik slušných občanov. Je to zábava, od radosti výskate a aby to nebolo tak jednoduché, sú tu aj špeciálni páni na holenie, ktorých nestačí len tak baciť po hlave. Minulú štvoricu (prečítajte si pekne recenziu na prvý diel) dopĺňa Charger (kontaktná obluda – rozbehne sa a zvalí na zem hráča, búši do neho, uberá mu vo veľkom energiu, nepríjemné v úzkych priestoroch, kde sa mu nemáte ako vyhnúť), Jockey (osedlá vás ako koňa, pomaly uberá energiu, ale hlavne vás berie preč od skupiny do náruče ostatných zombíkov a tí už mľaskajú a slintajú) a Spitter (nemá najlepší žalúdok, pretože vracia kyselinu, ktorá vašej pokožke nerobí najlepšie) a ide o prídavky výrazne obohacujúce hrateľnosť, pretože nútia meniť taktiku dobre známu z minulosti.

V konečnom zúčtovaní tu máme 5 kampaní, 23 misií, pričom záver každej príbehovej kampane je grandiózny a musíte odolávať lavínam nepriateľsky naladených zombíkov. Popisovať princípy hrania je kontraproduktívna činnosť. Poznáme to z minula. Chodíte a strieľate. Vsjo. A skutočne sa nič výrazne nezmenilo, len všetko je akosi lepšie. Jednotlivé oblasti, ktoré na svojej ceste juhovýchodom Severnej Ameriky navštívite, sú ladené špecificky tak, aby odkazovali na známe filmy či ponúkali zážitok, ktorý ste už niekde videli alebo čítali. Bažiny, obchodný dom, zábavný park, štadión, opustené ulice mesta, diaľnica, farma, fara – od každého tu nájdete kúsok a až je človeku ľúto, že to musí človek rýchlo prebehnúť, aby ho zombíci nestiahli do pekla. Umelá inteligencia sa o čosi zlepšila, Director vo verzii dva rozhadzuje zbrane a prikazuje zombíkom akosi prirodzene, kedy a odkiaľ majú útočiť. Grafické spracovanie sa príliš nezmenilo – dobre, neodohráva sa to tentoraz v noci, no dochádza k zmenám počasia a tmavé priestory neprídeme. A zombíci predsa cez deň nespia. Denná doba nevadí, na samotnú hrateľnosť to nemá žiadny vplyv. Všetko však musíte iba prebehnúť, príbeh a pohltenie pútavým rozprávaním tu neexistuje. Jednoducho kosíte zombíkov.

To je najlepšie v kooperatívnom multiplayeri. Lobby obrazovka pri rýchlej hre ponúka dostatok možností, ale dôležité je, na koho natrafíte. Môžete naraziť na grupu, ktorá sa snaží skutočne spolupracovať, neponáhľa sa dozadu, vzájomne si kryjete chrbty, pomáhate si proti silným nepriateľom. To je jedna cesta a je to výborné. Druhá možnosť zahŕňa bezhlavých hráčov, za ktorými musíte bežať, aby ste ich ošetrili a aj tak nezastavia, pretože vedia len utekať a strieľať. A potom zomierať. Štyri postavy v hre sú optimálne, každý jeden odpadlík robí hranie ťažším a ťažším. Vôbec tu nejde o neskúsenosť, nižšie percento zásahov alebo počet zabití. Každý v tíme má svoju úlohu a musíte sa zbaviť návyku všetko to vystrieľať. Presne potom to je zábava a je vám jedno, že ide o totožnú kampaň ako zo singleplayeru. Versus mód Scavenge – ten funguje na jednoduchom princípe: časovo obmedzená úloha, jeden tím sa ju snaží splniť, druhý mu v tom musí zabrániť. Jediná nevýhoda je v tom, že kooperejúcich hráčov nájdete pomenej a niekedy to skutočne nemá zmysel. Ono obetovať jedného hráča, ktorý zbiera kanistre s benzínom a nosí ich na vybrané miesto, si žiada skutočne zohranú spoluprácu alebo obetavých priateľov. Aká je to potom chytľavá zábava, netreba dodávať.

Pomerne veľkými zmenami prešli zbrane. Na prvý pohľad možno ani nie, ale pri samotnom hraní to pocítite. Paleta arzenálu nie je bohvieaká, nič vás neprekvapí. Rozhodne ale poteší nutnosť využívania všetkých kúskov. Povaľujúcej sa munície nie je nikdy dosť a tak dôjde na zmenu zbraní, ktoré sú práve po ruke. Naučíte sa tak efektívne narábať s brokovnicou i automatom, tí s orlím zrakom nepohrdnú ostreľovačkou. K slovu sa dostanú aj sekundárne zbrane: pištoľ s nevyčerpateľným zásobníkom alebo jedna z chladných zbraní. Dokonca sa stane, že sa k nim často prikloníte radšej ako k primárnym zbraniam. Noviniek je hneď niekoľko a je potešujúce, že majú nevyčerpateľnú muníciu. Teda maximálne tak motorová píla, ale to je lahôdka, ktorej to odpustíte. Charakteristický zvuk mlátenia panvičkou po zombíkovej hlave si zamilujete, do ruky môžete chytiť aj páčidlo (je to predsa len Valve, že áno), gitaru, požiarnickú sekeru alebo katanu. Nejde len o efekt. V momente, kedy sa na vás vrhne skupina zombíkov, obkľúčia vás alebo sa dostanú do vašej tesnej blízkosti, nie je najvhodnejšie nabíjať klasickú zbraň. Buď začnete okolo seba mlátiť jej pažbou alebo vytiahnete chladnú zbraň. Ihneď pochopíte praktické výhody teflónovej panvice. Poing.

A skutočné novinky? Tie tu veľmi nehľadajte. Left 4 Dead 2 funguje na vynikajúcich princípoch predchodcov a dodáva nový obsah. Samozrejme bohatý a pestrý, čo sa ráta, no nie každému môže voňať plná cena za hru. Lenže čo máme robiť, keď to je nesmierne zábavné a zombíci neskutočne roztomilí? Rozhodnutie je preto len na vás. Pre plnohodnotný zážitok však musíte akceptovať to, že sa nevyhnete online hraniu. Inak si užijete takú pätinu z celkovej zábavy. Nie je to až tak prekvapujúce ako minule, pretože sme vedeli, čo môžeme očakávať, ale keďže je to pokračovanie kvalitné a chutné (ku ktorému budú navyše prídavky vychádzať zadarmo!), musíme hodnotiť vysoko. Tí, ktorí nadávali na jednotku, budú prevracať očami aj nad Left 4 Dead 2 a tí ostatní nech sa rozhodnú, či chcú trochu krvavejšie Vianoce.