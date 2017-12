Chýba vám doma internet?

Ak vám niekto sľubuje internet za jedno euro mesačne, mali by ste vedieť že to nie je až tak úplne pravda. To, čo vám telekomunikačný operátor odpustí v prvých mesiacoch používania, to si budete musieť počas viazanosti doplatiť neskôr.

9. dec 2009 o 9:15 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 82 0 Zaplatíte takmer rovnako, ako keby ste si služby objednali v inom mesiaci roka. A to aj vtedy, ak si v zvýhodnenom balíčku objednáte viacero služieb súčasne. Odkladať objednávku internetových služieb pod vianočný stromček sa stalo zvykom v nejednej rodine, málokto však počíta s tým, že vybavenie trvá zvyčajne dlhšie ako v iných mesiacoch roka. Ak k sprevádzkovaniu služby nestačí samoinštalácia, vyčkávanie sa nevypláca. Sprevádzkovanie služby sa môže pretiahnuť až na jeden mesiac. Aký prístup k internetu potrebujete si musíte zvážiť citlivo, obzvlášť v prípade ak sa rozhodujete pre služby s viazanosťou. Ak váš občasný záujem o internet prerastie do koníčka s vyššími nárokmi, prechod na výhodnejší program môže byť spoplatnený. Naopak, ak ste svoj záujem precenili, budete platiť viac, ako je nutné až do ukončenia platnosti zmluvy. Preto je výhodné reagovať na ponuky operátorov, ktorí neraz ponúkajú aj internet na skúšku. Odsledovaním svojich návykov budete mať jasno v tom, aké sú vaše nároky. Nie každá ponuka je bez obmedzení. Programy môžu mať mesačné limity prenesených dát, alebo môžu znížením rýchlosti „pokutovať“ tých, ktorí využívajú internet intenzívnejšie, ako ostatní. Existujú aj programy s časovými obmedzeniami, ktoré sú určené pre večerné čí víkendové internetovanie. V dobe, kedy možno cez internet počúvať rádio, sledovať videá či televízne vysielanie nie sú programy s obmedzeniami príliš výhodné. Vždy si pred objednávkou overte, aké obmedzenia služba obsahuje. O tom, ktorého operátora si zvoliť rozhodne zväčša ich pôsobenie v mieste pripojenia. Vo väčších mestách sú výhodné ponuky od prevádzkovateľov, ktorí vybudovali vlastnú optickú čí káblovú infraštruktúru končiacu priamo v panelových domoch. Tam, kde nová infraštruktúra nie je, spoľahlivé služby sú dostupné zväčša cez káblové rozvody ADSL, ktoré ešte pred časom slúžili hlavne pre telefonovanie. Lacnejšou alternatívou sú lokálni poskytovatelia s bezdrôtovými WiFi pripojeniami. Nie vždy však kvalita vyhovuje náročnejšiemu používateľovi. Zabudnúť netreba ani na ponuky mobilných operátorov. Ich internet je však vždy o poznanie drahší ako ten káblový. Tam, kde chýbajú káble a signál mobilných operátorov, dostupné je iba satelitné spojenie. Jeho ceny v posledných rokoch výrazne klesli, stále však ide o najdrahšie pripojenie na trhu. Výhodou však je, že je dostupné na celom území Slovenska. Telekomunikační operátori neraz ponúkajú novým zákazníkom výhody vo forme akciových tovarov či doplnkových služieb. Kým čosi objednáte alebo podpíšete, overte si, či je ponuka skutočne výhodná. Neraz sa stáva, že v internetovom obchode kúpite rovnaký tovar za nižšiu cenu ako ho ponúka operátor, alebo služba ktorú ste si bezplatne aktivovali bude po niekoľkých mesiacoch bez odhlásenia spoplatnená.