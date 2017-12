Pan Ki-mun: OSN si uvedomuje podiel ľudstva na globálnom otepľovaní

E-maily, ktoré unikli z britskej univerzity, nijako negatívne neovplyvnili stanovisko Organizácie Spojených národov k tomu, že klimatické zmeny sa zrýchľujú v dôsledku ľudskej činnosti.

8. dec 2009 o 18:35 TASR

NEW YORK. Vyhlásil to dnes generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.

"Nič z toho, čo sa dostalo na verejnosť v dôsledku nedávneho narušenia e-mailu, nespochybnilo základné vedecké stanovisko ku klimatickým zmenám, a toto stanovisko je pomerne jasné: k zmenám klímy dochádza oveľa, oveľa rýchlejšie, než sme si uvedomovali, a my ľudia sme toho primárnou príčinou," uviedol Pan.

Pan to povedal v súvislosti so sporom, ktorý vznikol po úniku e-mailov z oddelenia pre výskum klímy University of East Anglia, ktoré odhalili snahy niektorých vedcov zvýšiť dôveryhodnosť klimatických zmien na úkor skeptikov v tejto otázke.

Hovoriac o klimatickom summite OSN, ktorý sa v pondelok začal v dánskej Kodani, Pan vyjadril nádej, že bude úspešný napriek všeobecnému presvedčeniu, že sa na rokovaniach nepodarí dosiahnuť právne záväznú dohodu o globálnych cieľoch znižovania emisií oxidu uhličitého.

Kľúčovým sporným bodom rokovaní je diskusia o poskytnutí finančnej podpory chudobným a rozvojovým krajinám s cieľom pomôcť im zmeniť ich ekonomiky na ekologickejšie a znášať dopady otepľujúcej sa klímy.

Každá nezáväzná politická dohoda, ktorá vzíde z kodanských rokovaní, vytvorí základ pre právne záväzný pakt, ktorí vyjednávači dokončia na budúci rok.

Zdroj: Reuters