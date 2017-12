Internetové videá bude treba značkovať

Poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie budú musieť v katalógu programov, ktoré poskytujú, označovať vekovú prístupnosť programov. Zaviesť to má novelizácia vyhlášky Ministerstva kultúry SR, ktorá nadväzuje na novelu zákona o vysielan

8. dec 2009 o 18:40 (sita)

í a retransmisii.

Obe normy z dielne Ministerstva kultúry SR majú platiť od polovice decembra. Podľa návrhu vyhlášky by sa internetové videá tak mali označovať rovnako ako v prípade programov vysielaných v televízii. Takzvaní "smajlíci" označia vhodnosť alebo nevhodnosť programu pre deti a mládež do a od 7, 12, 15 alebo 18 rokov, tiež programy vhodné pre všetkých maloletých. Služby na požiadanie by mali byť regulované menej prísne, ako televízne vysielanie. Dôvodom podľa ministerstva kultúry je, odlišnosť možností výberu a ovládania, ktoré má používateľ služieb na požiadanie a tiež nižší vplyv audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na spoločnosť. Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie totiž podľa ministerstva "predstavuje nový, rozvíjajúci sa druh služieb na slovenskom trhu".

Návrh vyhlášky tiež odstraňuje niektoré legislatívne nedostatky jej súčasného znenia. Napríklad pravidlo, podľa ktorého sa programy neprístupné do 18 rokov môžu v televízii vysielať len medzi 22:00 a 06:00 rozširuje i na rozhlasové vysielanie. Rozhlasoví vysielatelia budú musieť označiť vekovú prístupnosť svojich programov v prehľade programov, ktorý poskytnú na zverejnenie hromadným informačným prostriedkom.

Zákon o vysielaní a retransmisii by sa mal od polovice decembra vzťahovať popri verejnoprávnych vysielateľoch (STV a SRo) a súkromných televíziách a rádiách aj na internetových televíznych vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (video na požiadanie). Vyplýva to z novely zákona, ktorú pripravilo Ministerstvo kultúry SR a parlament ju schváli 29. októbra. Prevádzkovatelia internetového televízneho vysielania nebudú potrebovať na vysielanie od Rady pre vysielanie a retransmisiu licenciou, vysielanie jej však budú musieť oznámiť.

Rade budú popri internetových televíziách od polovice decembra podliehať aj poskytovatelia videa na požiadanie. Okrem iného bude viesť evidenciu údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a údajov o vysielateľoch cez internet. Novela vychádza z povinnosti Slovenska zaviesť do 19. decembra tohto roka do svojho právneho poriadku ustanovenia európskej smernice z 11. decembra 2007 o televíznom vysielaní.

Grafika/STV