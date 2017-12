Nás môže otepľovanie zničiť, boja sa Maldivy

Roztápajúce sa ľadovce môžu zdvihnúť hladinu morí. Voda by zaplavila ostrovy aj pobrežné mestá.

9. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Na pohľadniciach to vyzerá ako raj na Zemi. Palmy a piesočnaté pláže, čisté more s koralovými útesmi, usmievaví domorodci. Ostrovy v Indickom oceáne či v Tichomorí však môžu vyzerať inak. Ak vôbec budú jestvovať.

„Tu už nie je čas na debatu, na žiadne pochybnosti,“ hovorí americkej televízii CBS Mohamed Nasheed, prezident Maldivskej republiky. Má asi 350-tisíc obyvateľov, rozkladá sa na viac ako tisícke ostrovov a jej najvyšší bod má čosi cez dva metre. Práve Maldivy, rovnako ako tichomorské Tuvalu či Kiribati, najdôraznejšie vyzývajú na boj proti globálnemu otepľovaniu. Týmto miništátom ide o ich existenciu. Stúpajúca hladina oceánov ostrovy spláchne.

Topiaci sa ľad

Zvyšovanie hladiny morí je dôsledkom globálneho otepľovania. Na príčine sú ľadovce. Teoreticky, ak by sa roztopil všetok ľadovcový ľad na planéte, stúpli by moria asi o šesťdesiat metrov. Arktída by na tom mala podiel približne desiatimi metrami, samotné Grónsko – ktoré sa paradoxne na rokovaniach na summite v Kodani nezúčastňuje, keďže v jeho zahraničnej politike ho stále zastupuje Dánsko – zhruba siedmimi. Zvyšný ľad je v Antarktíde.

Vedci síce netvrdia, že v naj?bližšom čase sa roztopí všetok pozemský ľad, na katastrofu však stačí iba časť. Mnoho ľudských sídel je vybudovaných na pobreží. Bangladéš či Vietnam už teraz upozorňujú na silné záplavy, ktoré krajiny každoročne postihujú. Vedci pritom zdôrazňujú, že v súčasnosti sa topí nielen Západoantarktický, ale už aj Východoantarktický ľadovec.

Topí sa aj Grónsko, no toto topenie maskuje zvýšené sneženie – tiež vplyvom klimatických zmien. Zmena klímy tam ohrozuje človeka i zvieratá, symbolom boja proti otepľovaniu sa preto stali ľadové medvede. Na zoznam ohrozených druhov ich zaradili aj Spojené štáty.

Klimatickí utečenci

Ostrovné štáty medzičasom premýšľajú nad budúcnosťou. Maldivy založili fond, z ktorého chcú zaplatiť napríklad odkúpenie územia v Austrálii či v Indii. „Chceme byť v situácii, keď budeme mať nejaké peniaze, až sa staneme klimatickými utečencami,“ dodáva Nasheed.