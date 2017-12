Kodaň nemá zmysel, myslia si skeptici

Pätina vedcov neverí, že otepľovanie spôsobuje človek. Na ekosummite v Dánsku majú minimálny vplyv

9. dec 2009 o 0:00 Tomáš Vasilko

Najznámejší klimatológ s menšinovým postojom spochybňuje najmä prostriedky, ako bojovať proti otepľovaniu. Je to neefektívne.

KODAŇ, BRATISLAVA. Väčšina vedcov aj politikov v dánskej Kodani v tom má jasno. Na najväčšej klimatickej konferencii v dejinách, ktorá sa začala v pondelok, prevláda názor, že Zem sa otepľuje, spôsobil to človek, a najlepší spôsob, ako to zastaviť, je znížiť produkciu skleníkových plynov.

Medzi časťou vedcov aj verejnosti však panujú aj alternatívne názory na globálne otepľovanie. Sú rôzne: od názorov, že svet sa nezohrieva cez mienku, že ľudská spoluúčasť je minimálna až po odmietanie krokov na spomalenie procesu.

Najmenej sa vedci sporia, či sa Zem skutočne otepľuje. „To je fakt,“ hovorí český klimatológ Vít Květoň. Květoň však tiež tvrdí, že či je človek hlavný pôvodca tohto otepľovania, je skôr otázne. Napriek tomu zastáva názor, že „pokiaľ neviete celkom určite, čo sa robí, treba spraviť preventívne správne veci“.

Americkí akademici Peter Doran a Maggie Kendall Zimmermanová urobili nedávno prieskum medzi tromi tisíckami vedcov. Podľa neho len 82 percent verí, že otepľovanie spôsobil človek. Pätina vedcov stále nie je presvedčená.

Argumenty ekospektikov Zem sa otepľuje, ale človek k tomu prispel len minimálne.

Slnko oveľa viac ovplyvňuje teplotu Zeme ako skleníkové plyny.

Zmena teploty je prirodzená – Zem sa otepľovala a ochladzovala v minulosti.

Vynaložené prostriedky na boj sú neefektívne.

Zlá odpoveď v Kodani

Medzi najznámejších vedcov, ktorí varujú pred nepremyslenými krokmi, patrí klimatológ z Dánska, kde práve prebieha ekosummit, Bjorn Lomborg. Uznáva, že globálne otepľovanie je reálne, aj že ho spôsobil človek, no odmieta spôsob, akým to chcú mainstreamoví vedci a politici zmeniť.



V článkoch, ktoré napísal pre nemecký Spiegel, Wall Street Journal či Time, si želá, aby sa summit skončil neúspechom. Prijaté znižovanie skleníkových plynov by totiž stálo viac ako klimatické zmeny.

„Znižovanie emisií je extrémne drahé, špeciálne v krátkodobom hľadisku, pretože alternatív k fosílnym palivám je málo a sú nákladné,“ napísal pre Spiegel. Ako príklad uviedol situáciu v Nemecku. Vláda za dotácie na solárne panely dá za desať rokov 53 miliárd eur – a maximálny efekt z toho je, že oddiali globálne otepľovanie do roku 2100 asi tak o jednu hodinu.



Lomborg naopak navrhuje dať financie na výskum alternatívnych zdrojov energie. Ak by sa solárne panely zlepšili, aby boli lacnejšie, ľudia by nimi sami nahradili fosílne palivá. Podľa neho treba na výskum asi 66 miliárd dolárov – čo je 50­krát viac, ako dávajú vlády doteraz, no len zlomok predpokladaných výdavkov na mandatórne znižovanie emisií.

Pätina vedcov neverí

Na rozdiel od delegátov v Kodani je sčasti skeptická aj svetová verejnosť. Podľa internetového prieskumu spoločnosti Nielsen (27­tisíc ľudí v 54 krajinách) je iba 37 percent ľudí „veľmi znepokojených“ zmenou klímy. Prieskum na internete nemusí byť reprezentatívny. Iné čísla priniesla BBC, podľa ktorej až 64 percent obyvateľov Zeme je „veľmi znepokojených zmenou klímy“. Podľa prieskumu spoločnosti Harris v efekt skleníkových plynov verí len polovica Američanov.



Rovnako ako medzi ľuďmi aj medzi vedcami pritom platí, že nie vždy musí mať pravdu väčšina.

Climategate summit neohrozí

Kauza uniknutých e­mailov vedcov zrejme neovplyvní názor medzi vedcami a politikmi

v Kodani. Môže však naštrbiť dôveru ľudí.



LONDÝN, BRATISLAVA. Najväčšiu zbraň v boji proti hlavnému názorovému prúdu v otázke globálneho otepľovania dostali skeptici krátko pred summitom. Ukradnuté e­maily mali presvedčiť, že globálne otepľovanie je jeden veľký švindeľ.



Táto aféra, ktorá dostala prezývku Climategate, však zdá sa na politikov a vedcov v Kodani nemala vplyv. Medzivládny panel o klimatických zmenách hovorí, že udalosť vyšetrí, odmieta však čokoľvek upravovať na všeobecne prijatých záveroch, že Zem sa otepľuje.



Podľa niektorých vedcov však výrazy o „trikoch“ pri štúdiách či útoky na oponentov, ktorých sa dopustili klimatológovia v e­mailoch, však môžu zničiť meno vedcov v očiach verejnosti.



Roger Pielke mladší, americký profesor environmentálnych štúdií na Univerzite v Colorade tvrdí, že podporuje znižovanie skleníkových plynov v boji proti otepľovaniu. E­maily vedcov však skritizoval. „Takýto druh správania v e­mailoch nie je v akademickej obci bežný,“ povedal pre Christian Science Monitor s tým, že to môže podkopať vieru ľudí vo vedcov. Sám pritom dodáva, že má zlé skúsenosti s medzivládnym panelom. „Vedie ma to k presvedčeniu, že niektorí jednotlivci môžu skutočne slúžiť ako strážcovia, ktorí niektoré práce držia mimo,“ hovorí pre Washington Post.



Mnohí vedci preto volajú po väčšej transparentnosti v otázkach klimatológie. Napríklad, ako spomína Christiann Science Monitor, údaje by mohli byť prístupné verejnosti, podobne ako u astronómov. „Proces by tak dostal viac dôvery a kredibility,“ povedala pre portál Roger Pielke. Tomáš Vasilko