Klimatický šéf OSN: Znižovanie emisií bohatými krajinami nestačí

8. dec 2009 o 17:22 TASR

KODAŇ. Prisľúbené znižovanie emisií priemyselnými krajinami nestačí, varoval dnes na klimatickom summite v Kodani výkonný tajomník Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) Yvo de Boer.

Ako povedal, "všetci vieme", že ciele ponúkané bohatými krajinami nie sú postačujúce. Najväčšie znižovanie emisií doteraz deklarovala EÚ - do roku 2020 najmenej o 20 percent v porovnaní s rokom 1990.

Americký prezident Barack Obama sľúbil znižovanie emisií v USA do roku 2020 približne o 17 percent v porovnaní s rokom 2005, pripomína tlačová agentúra DPA.

Podľa klimatického šéfa OSN však také prísľuby nepostačia na naplnenie výziev odborníkov na celosvetové zníženie emisií od 25 do 40 percent. To je rozpätie potrebné na to, aby sa dalo vyhnúť najhorším následkom klimatických zmien.

V pondelok sa v Kodani začal klimatický summit OSN, na ktorom zástupcovia 192 krajín chcú dohodnúť zmluvný základ na pokračovanie Kjótskeho protokolu. Na novej zmluve by mali participovať všetky krajiny.

V súčasnosti sa delegáti zaoberajú procedurálnymi a technickými otázkami znižovania emisií. Na budúci týždeň prídu ministri životného prostredia.

Najspornejší politický problém, ktorým sú ciele jednotlivých krajín pri znižovaní emisií a financovanie, však budú riešiť svetoví lídri v posledných dňoch konferencie.

Rokovania v Kodani poznačili vzájomné výčitky a hlboké nezhody ohľadom toho, čo musí každý urobiť, aby sa priemerné teploty na svete nezvýšili nad potenciálne nebezpečnú dvojstupňovú hranicu.

Ako uviedol de Boer, zástupcov Európy a USA počul hovoriť, že Čínou predložené ciele sa majú zvýšiť. Zástupcovia EÚ a Číny zas hovorili, že sa majú zvýšiť ciele, predložené USA. "A počul som najmenej rozvinuté krajiny hovoriť, že v tejto chvíli nie sú dosť dobré plány nikoho," konštatoval klimatický šéf OSN.

Rozvojové a rozvinuté krajiny sa tiež nezhodnú na tom, koľko peňazí treba na pomoc chudobným štátom, aby sa adaptovali na klimatické zmeny a zmiernili ich dopad.

Nezhody sú aj v otázke, či so stovkami miliárd požadovaných dolárov by mali narábať už existujúce alebo nové organizácie, uvádza DPA.