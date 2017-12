NHL 2K10 - hokejová naháňačka

8. dec 2009 o 15:00 Ján Kordoš

Nič netrvá večne. Športovci si nedokážu udržať vysokú úroveň výkonov niekoľko rokov. Pozrite sa ne Phelpsa, Nadala alebo iné v minulosti vychvaľované esá. Pre tímové športy to platí dvojnásobne. Fungujúca mašinéria si žiada maximálny prístup každého zúčastneného. A keď tu už máme recenziu na hokejovú hru, pre najlepší príklad sa oplatí spomenúť našich hokejistov spred 6 až 10 rokov a dnes.

NHL 2K10 sa snaží konkurovať NHL 10 od EA Sports, no veľmi dobre vie, že to nie je jednoduché. Pred niekoľkými rokmi sme si hovorili jedno: ak siahnuť po kvalitnom hokeji v rámci herných konzol, tak jedine ten od 2K Sports. Tentoraz sa karta otočila a športoví maniaci od Electronic Arts ukazujú konkurencii chrbát a navyše, aby to bolo ešte ponižujúcejšie, robia im nepekné opičky. Bez veľkého pretvarovania: NHL 2K10 je arkádový hokej – presne taký, aký sme hrávali pred viac než 10 rokmi a stačilo nám to. Vykročenie série smerom k občasnému publiku je samozrejme chvályhodným počinom. NHL 10 od EA Sports totiž môže mnohých sviatočných hráčov odradiť hneď na začiatku, pretože sa séria chce profilovať ako hokejový simulátor.



Takže NHL 2K10 je arkáda a tento nezvratný presun pod krídla taktiež fanúšikov hokejovej reprezentácie musíte vziať na vedomie, inak vás hra položí na lopatky po prvom buly. Vlastne sa to stane ešte skôr. Už minule bolo kritizované hlúpo navrhnuté menu. Ono je vlastne otázne, či nejaké skutočné existuje. Spustíte hru a zvyknutý zo všetkých hier jednoducho stlačíte čokoľvek, aby ste sa dostali do základnej ponuky. V NHL 2K10 to nefunguje. Stane sa vám mnohokrát, že spustíte predvolebný rýchly match medzi Red Wings a Penguins. Sklerotické povahy budú trucovito prskať po každom spustení hry. Základné (a ktorékoľvek) menu si totiž musíte manuálne vyvolať (tlačítkom Back) a nerozbalí sa pred vami klasická ponuka, kde kurzorom beháte hore a dole, prípadne doľava a doprava. Ak máte skúsenosti s typicky konzolovými „kruhovými“ menu, kde musíte po aktivácii máte v strede veľké nič a po obvode ponuky, na ktoré sa nasmerujete analógovým ovládačom a následne potvrdíte, že chcete ísť tam a tam, potom si dokážete predstaviť, ako to v NHL 2K10 vyzerá. Na prvý pohľad príjemná zmena a mohlo by to uľahčiť rýchle presúvanie po ponukách. Lenže ono to je mierne nepraktické, ťažko sa v tom orientuje a čo by dal človek za to, aby mu na obrazovke nabehla klasická tabuľka s voľbami, ktoré veľmi dobre poznáme. Niekedy sa neoplatí experimentovať.

Samotná hra toho mnoho neponúka a vyzerá pri konkurencii ako chudobný príbuzný. Nie, že by sa vývojárom nepodarilo získať licencie na hráčov a tímy severoamerickej najvyššej hokejovej ligy: to všetko tu je. A nič viac. Zahrajte si sezónu, zahrajte si zápas, skúste si match pod holým nebom (štyria na štyroch alebo traja na troch a je to celkom zábava, ale nie dlhodobá). Žiadne pestovanie vlastného kanoniera v prvej lajne či brankára na najvyššej úrovni. Jednoducho tu nájdete presne to všetko, čo sme videli v NHL 2000. Mínus národné tímy. Mínus európske tímy. Ale kariéra tu je a je možné nakupovať a predávať hráčov, no povedzme si úprimne, je to tak prosté a jednoduché, že vás to prestane baviť.

Dôležitý je zápas, to, čo sa deje na ľade a nie na tlačovkách, v press centrách a pri rozhovoroch do novín – všakže, naši bohatieri. Príde pecka medzi zuby. Isteže, hráč namlsaný v rámci možností hrateľnosti realistického NHL 10 očakáva niečo ako obrannú činnosť, brankára v bráne a podobné, pre NHL 2K10 nepodstatné prvky. Tu sa totiž výhradne útočí. Obranná činnosť je minimalizovaná na občasné zavadzanie protivníkovi. Strieľa sa stále a znovu a ešte raz a brankári sú podplatení. Alebo na drogách. A tie sú predsa zlé. Púšťajú mnoho gólov, ich percentuálna úspešnosť sa málokedy vyšplhá nad 90% a keby aj, to už musí byť štátny sviatok. Nad 80% je potešiteľný výkon. Často nelogicky vykrývajú zlý priestor a útočník dáva gól do prázdnej brány, pred dorážkou sa hodia po puku a málokedy sa naň trafia, ich tímové myslenie je nulové. Nedokážu rozohrať rýchlo puk, nahrávajú protihráčom, sú len maketou v bráne, ktorá sa navyše niekedy akoby naschvál uhýba strelám. Súperov gólman na tom chvalabohu tiež nie je najlepšie. Obrana je minimalizovaná na to, že musíte mať v lajne dvoch hráčov, ktorí sú vzadu a nič nerobia. V NHL 10 bolo rýchle korčuľovanie výrazne obmedzené, no tu krásne prešprintuje borec celé klzisko, pár sekúnd mu stačí na obnovenie motorov v zadku a takto lieta po celý zápas. Je zrejmé, že ak súperovho útočníka buď nestíhate, alebo s ním i krok držíte, no nemôžete ho aktívne brániť, pretože „šprintujete“ a keď i prestanete rýchlo korčuľovať, ten parchant vám utečie alebo sa bodyček zmení na trápny pád vášho obrancu. A keby aj na sekundu spomalíte súpera, vy sa nestihnete znovu dostať do tempa, zatiaľ čo kremíkový hokejista to zvláda za pár desatín sekundy. Tu sa proste útočí, obranná činnosť neexistuje.

V útoku môžete mávať analógovou páčkou a tak hýbať hokejkou. Je to fajn, ale keďže si občasní hráči nezvykli na túto vymoženosť v NHL 10, ťažko sa budú hádzať o stenu nad ovládacou schémou totožného razenia v NHL 2K10. Navyše je to v dnes recenzovanej hre oproti konkurencii akési podivné: vlastne ani netušíte, kedy a ako ste vystrelili a ako namierili a prečo ste teraz nevystrelili. Prirodzenosť ovládania z NHL 10 je na hony vzdialená kvedlaniu páčkou v NHL 2K10. Ľudovo povedané sa na to zvysoka viete čo a budete pekne pri streľbe stláčať čudlíky na gamepade. Výsledok je totožný. Borec vystrelí a dá gól. Niekedy je súperov obranca šikovný a vezme vám puk, ale čo nejde silou, ide ešte väčšou silou a gólov padá hojne, výborné je, že vyzerajú celkom realisticky, celkom dobre. Horšie už, že ich padá mnoho a situácie, ktoré im predchádzajú by divákov v hľadisku prinútili zdvihnúť zadky zo sedadiel a odísť z bábkového divadla niekam inam.

Samotné dianie na ľadovej ploche je totiž arkádové. Niekedy až príliš. Panáčikovia korčuľujú, strieľajú a vrážajú do seba. Umelá inteligencia nie je na vysokej úrovni, no vynahrádza to hnusným podvádzaním. Doby, kedy pri nepriaznivom stave vývoja dokázal počítač naoko klamať a zrazu sa stalo, že zúfalý a bezzubý súper začal strieľať góly a ako mávnutím čarovného prútika mu všetko vychádzalo, už dávno nostalgický vietor odvial niekam do preč. Teda si to myslel optimistický recenzent. Aby boli zápasy zaujímavejšie, dokáže behom 3 herných minút súper zo stavu 4:0 vsietiť tri góly z troch protiútokov (zatiaľ čo vy okupujete bránku súpera a bušíte a strieľate a prd z toho) v poslednej tretine. Poteší to. Vaši hráči sa nevracajú, nehrajú zónovo, nesnažia sa dynamicky meniť pozíciu podľa vzniknutej situácie. Oni tam proste sú a to, že je obranca na výlete pred súperovou bránou, neprinúti žiadneho útočníka stiahnuť sa. Je to sprosté a robia vám to niekedy akoby naschvál. Poteší dvojnásobné vylúčenie (za stavu 4:3 samozrejme), keď netušíte, čo ste spravili, ale jednoducho ste faulovali (najlepšia je hrubosť, no pri spomalenom zábere hráči okolo seba prejdu a ani sa nepohnú) a pre istotu vám rozhodca vylúči hneď dvoch (to sa deje vždy len vtedy, keď nebodaj vyhrávate), aby ste sa s trojicou motkajúcich sa panákov dostali minimálne jeden a bolo to zaujímavejšie. A nezabudnime, priatelia, obrana neexistuje, brankári sú na drogách.

Ale útočí sa, hráči kmitajú a keby na špeciálnom tlačidle bolo možné vytiahnuť motorovú pílu a trochu si zašantiť, ani by to nikoho neprekvapilo. Na pár zápasov to je zábava, potom zistíte, že to s hokejom má pramálo spoločné a vy sa potácate v dvoch rovinách: darí sa vám a to je samozrejme fajn, pretože vyhrávate. Nedarí sa vám a netušíte prečo, veď všetko robíte tak ako doteraz a zrazu to proste nejde. V jednom a tom istom zápase. Zrazu začne útočník pri tutovke do prázdnej brány strieľať neskutočne pomaly a keby aj, ono to ani do brány nejde. Cítite ten obrat, vidíte, že keď vyhrávate, už to pre kremíkového súpera nie je zábava, tak vám nahádže pár kúskov. Väčšinou v tak rýchlom slede, že si pripomeniete zápas z posledných MS, kde naši „tak trochu vyhoreli“ s Čechmi. Presne to sa deje na ľade!

Pristúpime k technickému spracovaniu. Začneme hudbou, tá je totiž výborná, známe skladby sú istotne medzi prestávkami lepším spestrením ako tých zopár odrhovačiek od EA. Dobre, tak trochu zbytočnosť, ale treba začať pozitívne. Zvuky v hre sú. Diváci fandia, ale ide len akýsi krik, žiadne špeciálne chorály nečakajte. Ak útočia hostia, hučí to menej, niekedy píska, keď domáci, zrejme majú všetci masový orgazmus. Horšie je, že to všetko zadupáva do ľadovej plochy samotné dianie: žiadne pokrikovanie hráčov, korčuľovanie, údery palicou. Občas zaznie žrď. Pink.

Grafické spracovanie je slabé. Panáci nie sú takí pekní, čo by ani tak nevadilo. Oni sa však hýbu veľmi, veľmi, veľmi divne. Isteže, v roku 2000 by to bolo na standing ovations, no kalendár na stole nám ukazuje čosi iné. Plynulé korčuľovanie v 360° a nadväzovanie animácií rôznych častí tela neexistuje. Pri spomalených záznamoch alebo prerušeniach budete hráčov podozrievať z toho, že sa dokážu motať po štadióne len v 8 smeroch. Ľadová plocha sa pekne leskne, štadióny sú lepšie ako tie od EA (môžete dokonca hráča vyhodiť z hracej plochy), ale keď uvidíte ako sa hokejisti pohybujú, bude vám to platné dve veci, pričom obe nie sú zrovna slušné. A čerešnička na záver. Viete, prečo je obrana deravá? Keď brániaci hráč korčuľuje smerom k vlastnej bráne, chce sa otočiť. Trvá mu to sekundu, vyzerá to značne nemotorne a ten papľuh nevie korčuľovať dozadu. Teda vie, ale zrejme len zotrvačnosťou. A túto zmenu neriadite. Proste držíte páčku a ten kretén zrazu spomalí, otočí sa, útočník okolo vás prebehne a dá gól. Takmer všetky animácie sú neprirodzené, nedokonalé, nenadväzujú poriadne na seba, fyzika puku je na dovolenke – nie, žiadne odrážanie, tečované strely, boje o puk.

Ovládanie je hlúpe. Začína to už pri voľbe ďalšieho hráča. Za tých X rokov sa nik nenaučil naprogramovať tento systém tak, aby si automaticky hra nevybrala najbližšieho hráča, ale hráča, ktorý bude najskôr pri puku. Je fajn, ak sa prepnete na hokejistu, ktorý je pri súperovi s pukom. Blbé však je, že je za ním, nehýbe sa a súper mu uniká. K obrancovi, ktorý je meter pred ním, je otočený do hľadiska, kde balí miestne devy, ale aspoň máte šancu protihráča zabrzdiť. Kým stihnete zareagovať a znovu zmeniť hráča, obranca sa na vás len hlúpo pozrie, že čo od neho chcete. Nefunguje to. Navyše je puk buď súčasťou hráča alebo vám ho súper vezme a potom na sekundu dve nemáte nárok na to, aby ste sa dotkli, hoci je pri vás a súper niekde inde! Zrejme nové pravidlá. Alebo skôr neexistujúca fyzika puku, ktorá bola spomínaná vyššie, ale opakovanie je matka múdrosti a budete na to nadávať aj pri ovládaní. Pamätáte na čarovné chvíle so starými hrami, kde sme s panákom o pár pixeloch niekedy krúžili okolo puku, pretože sme nevedeli, kde je? Staré časy sa vracajú a červení vedia, čo to znamená. Poriadna rana medzi nohy: kurzorom (hviezdička pod hráčom) máte vybraného vami ovládaného hráča a druhým kurzorom (kružnicou čiernej farby = často totožná farba hosťujúceho tímu, ale nevadí) máte vybraného hráča, ktorý má práve puk. Čiže aj súpera. Puk nie, veď načo. Mála nápoveda: skutočne niekedy nebudete vedieť, či máte puk, či ho má súper a kde vôbec je a prečo ho nikto nevie vziať, keď je tu, ľaľa, pri spoluhráčovi a ten len pozerá a nemáva hokejkou (nie, nemáte ho vyznačeného, pretože vás niekto obral o puk a ste o centimeter bližšie ako ten truľo, no niekto vás telom bráni a nemôžete sa hýbať a to je všetko).

Neznie to ako simulátor, ani to nie je simulátor. Poteší omnoho viac opakovaných záznamov ako v hokeji od EA Sports a kým všetky odkliknete, aj zabudnete, čo sa vlastne stalo. Celé to je akoby len na víkendové radovánky babičky a deduška. Neznamená to, že by išlo o hokej zlý, len konkurencia je už žiaľ niekde úplne inde. Je to rýchle, je to arkádové, skôr sa za pukom naháňate, ako si užívate hokej. V NHL 10 nie je problém ubrániť výsledok 1:0. Tu je to problém, pretože ak v prvej tretine nepadnú 4 góly, asi ostali hrať už len brankári a tí z brány nevykorčuľujú, len tam stoja, čo poteší pri presilovkách, kedy čumia na puk, ktorý ide v metrovej vzdialenosti okolo nich a nič nespravia. Podobných kiksov, ktoré odpustia hre tí, ktorí chcú len útočiť a dávať góly (a ich následne aj dostávajú). Skutočný fanúšik hokeja však zarazene sleduje arkádové bláznenie sa na hokejovej ploche. A zostane pri NHL 10.