V úvode roka malo na Slovensku internet 62 % domácností

Na Slovensku bolo počas prvého štvrťroka 2009 vybavených internetovým pripojením 62 % domácností. Ako však ďalej vyplýva zo štatistiky európskeho štatistického úradu Eurostat "Internet access and use in 2009", priemerne malo v krajinách Európskej únie zri

8. dec 2009 o 18:30 SITA

Za posledné dva roky zvýšili slovenské domácnosti svoj prístup k internetu o 16 percentuálnych bodov, čo oproti priemeru krajín európskej dvadsaťsedmičky predstavuje dynamickejší nárast. Tie za posledné dva roky zvýšili penetráciu internetu v domácnostiach o 11 percentuálnych bodov. Širokopásmovým prístupom k internetu (broadband) disponovalo na Slovensku v prvom kvartáli tohto roku 42 % domácností. Priemer únie predstavoval 56 %. Najviac domácností spomedzi krajín Európskej únie bolo vybavených širokopásmovým pripojením k internetu vo Švédsku (80 %). Po ňom nasledovali domácnosti v Holandsku (77 %) a Dánsku (76 %). Naopak najmenej pokrytých domácností širokopásmovým pripojením mali v Rumunsku (24 %), Bulharsku (26 %) a Grécku (33 %). Denne na Slovensku využívalo v prvom štvrťroku tohto roka internet 78 % ľudí vo veku 16 až 24 rokov. Vo veku 16 až 74 rokov využívalo internet priemerne 49 % ľudí. V priemere krajín Európskej únie využívalo denne internet 73 % ľudí vo veku 16 až 24 rokov a 48 % ľudí vo veku 16 až 74 rokov. Prostredníctvom internetu nakupovalo v uvedenom období 28 % Slovákov. V priemere krajín únie nakupovalo prostredníctvom internetu 37 % populácie vo veku 16 až 74 rokov.