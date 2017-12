Predstavili prvý komerčný raketoplán

Výstredný britský miliardár Richard Branson predstavil svoj SpaceShipTwo.

8. dec 2009 o 15:02 TASR

LOS ANGELES. Výstredný britský miliardár Richard Branson predstavil prvý komerčný raketoplán SpaceShipTwo (SS2), ktorý má podľa neho odštartovať novú éru vesmírneho turizmu. Na veľkolepej prezentácii v kalifornskej púšti Mojave sa v pondelok po zotmení zúčastnilo asi 800 celebrít a nadšencov. Symbolický krst vykonali guvernéri Kalifornie a Nového Mexika Arnold Schwarzenegger a Bill Richardson.

"NASA investovala miliardy dolárov a vyslala do vesmíru iba 480 ľudí. Naším cieľom je - bez preháňania - vyslanie tisícov ľudí v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov," vyhlásil Branson. Kľúčovou prioritou však podľa neho zostáva 100-percentná bezpečnosť celého projektu.

SpaceShipTwo je osemmiestne kozmické lietadlo na raketový pohon s dĺžkou 20 metrov. Na budúci rok má absolvovať technické testy a v prípade úspechu by mohlo letieť do vesmíru už v roku 2011. Štart by sa mal uskutočniť z nového kozmodrómu, ktorý sa stavia v Novom Mexiku. Medzi prvými cestujúcimi bude sám Branson s rodinou a konštruktér SS2 Burt Rutan.

Bransonova spoločnosť vyzbierala od nádejných vesmírnych turistov už 42 miliónov dolárov (28,4 milióna eur). Každý z početných záujemcov o dva a pol hodinový let musel vopred zaplatiť 200.000 dolárov (135.000 eur).

Nosné lietadlo White Knight Two vynesie SS2 do výšky asi 15 kilometrov. Raketoplán potom zapne vlastný raketový motor a vzlietne do výšky 110 kilometrov. Solventní turisti si budú môcť užívať bezváhový stav len asi šesť minút.