Nečakajte na Kodaň. Šetrite hneď a sami

Klimatický summit chce prinútiť svet, aby šetril prírodu vo veľkom. Začať v malom môžeme už dnes

8. dec 2009 o 0:01 Tomáš Prokopčák

Boj proti klimatickým zmenám potrebuje veľké investície. Než sa na nich lídri dohodnú, môžeme začať menej kúriť, menej jazdiť autom a nepoužívať pričasto umývačku riadu.

Všetko o klimatickom summite v Kodani. KLIKNITE

BRATISLAVA. Zapnutý televízor, rozsvietený vianočný stromček, štedrovečerná večera. Sedíte v teplej izbe pri slávnostne prestretom stole, ešte pred chvíľou ste autom obiehali supermarkety, aby ste dokúpili a zabalili posledné darčeky. Na stole je kapustnica a vyprážaná ryba, obliekli ste si nové šaty alebo oblek, ktorý len včera priniesli z čistiarne. Rodinná pohoda, no o chvíľu možno ekologický hriech.

Infograf po kliknutí zväčšíte.

Ak beriete boj proti klimatickým zmenám veľmi vážne, na väčšinu z predchádzajúcich vecí musíte zabudnúť. Sú jednoducho neekologické a príliš energeticky náročné. Postačiť musí pár sviečok, rezeň na prírodno, recyklované výrobky, šaty z druhej ruky a cestovanie verejnou dopravou za lokálnymi farmármi, ktorí vám predajú čerstvo dopestované suroviny.

Zatepliť, neprekúriť

Európska únia by chcela do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 o 20 až 30 percent. Znamená to, že šetriť budeme všetci - či už sa nám to páči, alebo nie.



Vyššie načrtnutý scenár je možno príliš extrémny, faktom však je, že ak sa lídri štátov v Kodani dohodnú, ekologické správanie sa stane normou.

Férová dohoda nebude, komentuje Gwynne Dyer.

Súčasné svetové hospodárstvo je postavené na využívaní fosílnych palív. Ich používanie produkuje skleníkové plyny, ktorých množstvo v atmosfére potrebujeme znížiť.



Dá sa to aj tak, že nebudeme plytvať energiou. Technológie ako solárne či veterné elektrárne zatiaľ nie sú veľmi efektívne. V súčasnosti ani nedokážu nahradiť priemysel postavený na rope. Alternatívou by mohla byť jadrová energetika, tá je však drahšia.



Výsledkom je, že sa pravdepodobne uskromníme. Zatepľovanie bytov síce vyžaduje stavebné úpravy, oveľa jednoduchšie však je naše byty neprekurovať. Významný vplyv by napríklad malo, ak by všetci ľudia v zime nastavili o čosi slabšie kúrenie v byte, pustili by chladničku na menší výkon či nezapínali umývačku riadu len pre dva taniere.

Nové technológie

To je však iba začiatok boja proti klimatickým zmenám. Ak aj štáty sveta pristúpia na celosvetovú dohodu o znižovaní znečisťovania atmosféry, stále budú zápasiť s energetickými požiadavkami svojho priemyslu. Je fajn sedieť doma pri sviečke, no vďaka sviečkam neprivediete vodu na zavlažovanie polí.



Boj proti klimatickým zmenám preto vyžaduje veľké investície do vedy a výskumu nových technológií. Alternatívne zdroje sú dnes stále neefektívne a preto drahé - no potrebujeme ich.



Nič na tom nezmení fakt, či na vianočnom stole kapra vypražíte, alebo nie.

Dánsky ostrov funguje bez emisií

Sebestačný ekoostrov i mestečko v Spojených štátoch dokazujú, že žiť sa dá aj ekologicky.



BRATISLAVA. Dánsky ostrov Samso či kansaské mestečko Greensburg. To sú len dva príklady miest, kde chcú žiť ekologicky.



Americké mestečko zničilo pred dvomi rokmi tornádo. Rozhodli sa ho vybudovať nanovo a pri tejto príležitosti aj ako vzor zeleného bývania. Dánsky ostrov je príkladom miesta, ktoré dokáže fungovať len vďaka obnoviteľným zdrojom: solárnym kolektorom a veterným turbínam. Tie vyprodukujú viac energie, ako ostrov spotrebuje. V Greensburgu zase získavajú pitnú vodu z dažďovej a ulice osvetľujú LED svietidlá. Nemocnica funguje vďaka geotermálnej energii, ktorá slúži na vykurovanie. Mesto tiež využíva veternú energiu.



V oboch prípadoch však platí, že tieto experimenty so zelenými osídleniami do istej miery sponzoruje vláda. Nachádzajú sa na dobrom mieste, v prípade dánskeho ostrovu je to dostatok slnka a silného vetra, v prípade kansaského mesta geotermálne zdroje. Tomáš Prokopčák