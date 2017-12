Chudobný svet žiada ekomiliardy

Summit v Kodani môže stroskotať na otázke, kto zaplatí za boj proti klimatickým zmenám

8. dec 2009 o 0:00 Tomáš Vasilko

Rozvojové krajiny chcú, aby im na znižovanie emisií prispel Západ. Ten svet znečistil najviac.

KODAŇ, BRATISLAVA. Začalo to vášnivými prejavmi, po ktorých nastúpi tvrdé politické vyjednávanie. V dánskej metropole v pondelok otvorili konferenciu o klimatických zmenách za účasti všetkých krajín sveta. Na summite sa majú dohodnúť, ako bojovať proti globálnemu otepľovaniu.

Všetko o klimatickom summite v Kodani. KLIKNITE

„Copenhagen (Kodaň) sa stane Hopenhagenom (prístavom nádeje). Na konci musíme priniesť svetu to, čo do nás dáva: nádej v lepšiu budúcnosť,“ začal 12­dňovú konferenciu dánsky premiér Lars Lokke Rasmussen.



Väčšina lídrov príde až na budúcotýždňové vyvrcholenie. V súčasnosti nastáva čas na vyjednávanie za zatvorenými dverami. Cesta k „nádeji“ má však viacero prekážok. Klíma sa týka všetkých na planéte. Bohaté krajiny Západu na jednej strane a chudobné štáty rozvojového sveta na tej druhej. A tieto dve skupiny sa nie vždy zhodnú.

Nech zaplatia bohatí

Znižovanie skleníkových plynov, ktoré je podľa väčšej časti vedcov najlepším prostriedkom, ako bojovať proti otepľovaniu, totiž stojí peniaze. A tie žiadajú chudobné krajiny od bohatých. „Nebude žiadna dohoda bez peňazí, to je jasné,“ povedal pre Wall Street Journal Rosário Bento Pais, vyjednávač Európskej komisie.

Hlavný argument chudobných je jednoznačný. Od roku 1850 vyprodukoval dve tretiny skleníkových plynov bohatý svet. Mal by teda za škody, ktoré napáchal, aj zaplatiť.



Brazília napríklad pred summitom povedala jasne, že keď nedostane peniaze, nepodnikne kroky v boji proti vyrubovaniu amazonského pralesa. Zastavenie deforestácie je tiež jedným z cieľov konferencie.



Chudobné krajiny k tvrdému postoju nevedie len principiálne hľadisko, ale aj praktické veci. Peniaze jednoducho nemajú. „V Indii je štyristo miliónov ľudí bez elektriny. Žiadať od krajiny, aby znížila emisie v absolútnych číslach znamená, že možno bude takých ľudí osemsto miliónov,“ povedal organizátor summitu z OSN Yvo de Boer pre Reuters. Drahšiu elektrickú energiu z ekoelektrární by si mnohí Indovia nemohli dovoliť.



Rozvíjajúce sa krajiny požadujú, aby im v boji proti globálnemu otepľovaniu bohatý svet ročne platil 400 miliárd dolárov. Západ by sa mohol dohodnúť na 100 miliardách. Aj to sa niektorým chudobnejším členom Európskej únie nepáči. „Je úplne neakceptovateľné, aby chudobné európske štáty stáli vedľa bohatých a pomáhali chudobným krajinám vo svete,“ povedal podľa Wall Street Journal poľský minister financií Jan Vincent-­Rostowski.

Elektrárne namiesto škôl?

Denník Guardian navyše odhalil utajené dokumenty, podľa ktorých únia chce prispievať na zelený rozvoj chudobným krajinám z doterajších rozvojových programov. To by v praxi znamenalo, že namiesto mostov a škôl by sa stavali veterné elektrárne.



„Žiadna rozvojová krajina by s týmto nesúhlasila. Musí to ísť nad doterajšiu pomoc,“ povedal pre Reuters Rob Baily, poradca humanitárnej agentúry Oxfam.

Summit zelený nie je Štátnici prídu do Kodane na súkromných lietadlách a prevážať sa budú na stovkách limuzín. Za 12 dní vyprodukujú toľko emisií, ako 150­tisícové mesto.



KODAŇ, BRATISLAVA. Keď ekonadšenci čakali, že svetoví lídri na konferencii v Kodani pôjdu príkladom, ako sa správať k životnému prostrediu, zrejme zostanú sklamaní. Žiadne elektromobily ani šetrenie klímy.



Ako napísal britský denník Daily Telegraph, 15–tisíc delegátov bude počas summitu rozvážať vyše 1200 limuzín. Len samotní Francúzi si v dánskych firmách objednali 42. Z celkového počtu je pritom len 5 elektromobilov či vozidiel s aspoň hybridným motorom. Navyše každý štátnik príde na vlastnom lietadle.

Letiská sú pripravené na 140 súkromných strojov.



Organizátori podľa denníka tvrdia, že summit vrátane cesty delegátov vyprodukuje za 12 dní 41–tisíc ton oxidu uhličitého. To je úroveň, akú vyprodukuje za rovnaký čas 150­-tisícové mesto. Kodaň je pri tom známa ako mesto plné bicyklov. Tomáš Vasilko