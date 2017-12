Mobily sa otvoria viacerým operačným systémom

Chcete Symbian, Windows Mobile alebo Android? Kým dnes sú mobilné telefóny uzavreté pre jediný systém, v budúcnosti očakáva ich otvorenie pre viaceré platformy. Zákazníci si tak budú môcť vybrať, aký systém chcú na telefóne prevádzkovať. A nebude musieť b

7. dec 2009 o 16:20 Milan Gigel

yť jediný.

Firma WMware informovala o tom, že má recept na prevádzkovanie rôznych systémov v mobilných telefónoch. Podobne ako vo svete počítačov, aj v mobile možné prevádzkovať vďaka virtualizácii niekoľko operačných systémov súčasne. Sami sa rozhodnete, v ktorom systéme chcete prevádzkovať svoje softvéry a ktorý z nich sa postará o vaše dáta. Nebude to však skôr, ako o dva roky.

Už dnes má firma sprevádzkovaný bok po boku Windows Mobile s Androidom, omnoho komplikovanejšie by to nemalo byť ani s inými systémami. Chce to iba vôľu na strane výrobcov mobilov a záujem trhu.