Tlač vyzýva na kroky proti otepľovaniu

Ľudstvo čelí vážnej situácii a ak nespojí svoje sily pre rozhodné kroky, klimatické zmeny zničia Zem. Je to posolstvo spoločného úvodníka, ktorý dnes vyjde v 56 novinách v 45 štátoch sveta.

7. dec 2009 o 10:28 TASR

LONDÝN.

Vydavatelia sa k tomuto bezprecedentnému kroku rozhodli podľa agentúry Reuters preto, aby vyzvali svetových lídrov, nech prijmú na dnes sa začínajúcom klimatickom summite OSN v Kodani "správne rozhodnutie".

"Politici v Kodani majú moc formovať dejiny tejto generácie: takej, ktorá videla výzvu a chopila sa jej, alebo generácie, ktorá bola taká hlúpa, že videla prichádzať pohromu, ale nezabránila jej," píše sa v úvodníku. Článok vyšiel v 20 jazykoch vrátane čínštiny, arabčiny a ruštiny. Zverejnia ho okrem iných denníky Guardian (Británia), Le Monde (Francúzsko), Toronto Star (Kanada), Gulf Times, Botswana Guardian a Miami Herald (USA).

Klimatické zmeny sa dejú stáročia a ich dopad bude trvalý, ale ľudstvo má na ich skrotenie nasledujúcich 14 dní.

"Nemá to byť boj medzi bohatým a chudobným svetom, medzi východom a západom. Klimatické zmeny sa týkajú každého," konštatuje sa v článku. Veda je podľa autorov úvodníka komplikovaná, ale fakty sú jasné: Treba urobiť kroky, aby sa globálna teplota zvýšila maximálne o dva stupne a tento cieľ si vyžaduje začať znižovať globálne emisie skleníkových plynov v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch.

Globálne oteplenie minimálne o tri až štyri stupne, ktoré by zrejme nasledovalo v prípade nečinnosti, by vysušilo kontinenty a premenilo poľnohospodársku pôdu na púšť, tvrdia autori úvodníka. Polovica všetkých druhov by mohla vyhynúť, milióny ľudí by sa museli presťahovať, celé národy by zaplavila voda.

"Otázka už nestojí tak, či za to môžu ľudia, ale ide o to, koľko času máme na obmedzenie škôd," píše sa v úvodníku. Klimatická konferencia OSN sa koná od 7. do 18. decembra. Do Kodane prídu na otvorenie zástupcovia všetkých 192 členských krajín OSN.

Hoci má prívlastok historická, konkrétna dohoda sa od nej neočakáva. Počíta sa skôr s vytýčením rámca znižovania emisií skleníkových plynov, považovaných za hlavnú príčinu globálneho otepľovania.