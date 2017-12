Lídri sa majú starať o všetko

6. dec 2009

VATIKÁN. Lídri priemyslovo najvyspelejších štátov našej planéty by sa mali dôkladne starať o všetko, čo Boh stvoril a preto by ľudí mali nabádať k triezvemu a ohľaduplnému spôsobu života. Pred blížiacou sa konferenciou OSN o klimatických zmenách v dánskej Kodani to dnes vyhlásil pápež Benedikt XVI.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi vyjadril vo svojom tradičnom nedeľňajšom príhovore nádej, že účastníci kodanského podujatia sa dohodnú na rozvojových plánoch, rešpektujúcich Bohom stvorený svet a zohľadňujúcich ľudskú dôstojnosť. Vatikán má v OSN pozorovateľský štatút a bude mať na konferencii v Kodani svoju vlastnú delegáciu.

Benedikt XVI. sa v uplynulých mesiacoch viackrát zmienil o potrebe starostlivosti o planétu Zem a venoval tejto problematike aj jednu zo svojich ostatných encyklík. Za jeho pontifikátu boli na streche vatikánskeho auditória nainštalované fotovoltaické bunky, ktoré vyrábajú elektrickú energiu zo slnka.



