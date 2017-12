Zem sa otepľuje. Pre nás príliš rýchlo

Globálne otepľovanie, skleníkový efekt. Slová, ktorá sa čoraz častejšie objavujú v médiách. Čo tieto zaklínadlá vlastne znamenajú?

7. dec 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Najdôležitejšou politickou témou týchto dní bude globálne otepľovanie. Vedci totiž upozorňujú, že sa musíme pripraviť na ťažké časy.

Ich predpovede sú rôzne. Niektoré hovoria o centimetroch, iné o metroch, tie najpesimistickejšie dokonca o desiatich. Tak by sa mala zdvihnúť hladina morí. Príčinou má byť globálne otepľovanie, fenomén, ktorý pred niekoľkými desiatkami rokov zaujímal iba odborníkov, no dnes je jednou z najdôležitejších politických a spoločenských tém.

Čo je globálne otepľovanie?

Globálne otepľovanie je stúpanie priemerných teplôt na našej planéte. Na Zemi je to prirodzený jav, teplota v minulosti narastala i klesala, jestvovali malé i veľké ľadové doby, keď časť planéty bola uväznená pod ľadovou pokrývkou i medziľadové doby, keď sa na planéte oteplilo a ľad sa roztopil.

Problémom aktuálneho globálneho otepľovania však je, že nie je prirodzené. Hodnotiaca správa

Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny hovorí, že „veľmi pravdepodobne, asi na 90 percent“ je za týmito zmenami človek. Planétu znečisťujeme nadmerným vypúšťaním skleníkových plynov. Za posledných sto rokov sa tak podľa OSN zvýšila priemerná teplota asi o 0,74 stupňa.

Možno sa to nezdá veľa, no otepľovanie sa zrýchľuje. A zvýšenie teploty o dva stupne by zlikvidovalo mnohé druhy rastlín a živočíchov. Ohrozený bude aj človek, nastanú problémy s pitnou vodou, rozšíria sa nové typy chorôb, vyschne pôda a dá menej potravín. A najhoršie dopadnú najchudobnejší.

Zázračné skleníkové plyny

Skleníkovým plynom vďačíme za svoju existenciu. Bez nich by človek, ak by vôbec jestvoval, mrzol niekde v jaskyni a priemerná teplota planéty plnej snehu a ľadu by dosahovala asi 18 stupňov. Pod nulou.

Druhý extrém je podobne nebezpečný. Ak bude skleníkových plynov veľa, môže nastať príliš teplo. Nielenže sa novým podmienkam nedokážu prispôsobiť rastliny a živočíchy, problémy budú mať aj obyvatelia tichomorských ostrovov. Tie zaplaví voda. Príčinou týchto zmien je podľa všetkého priemysel a používanie fosílnych palív.

Problémom sú najmä emisie oxidu uhličitého, pričom 40 percent jeho produkcie majú na svedomí Spojené štáty a Čína. Práve ich záväzok - podobne ako Indie, Ruska či Japonska - je pre rokovania v Kodani kľúčový. Obmedzenia v znečisťovaní však brzdia rastúce ekonomiky, otázne preto je, či sa nájde dosť politickej vôle začať proti globálnemu otepľovaniu bojovať.

Vedci upozorňujú, že polovičné dohody nepomôžu. Ak sa klimatológovia nemýlia, v hre je priveľa.