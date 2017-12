Lídri si nemôžu dovoliť fiasko

Podľa HANSA JORGENA KOCHA, zástupcu štátneho tajomníka Dánskej energetickej agentúry príde do Kodane priveľa politikov na to, aby sa summit mohol skončiť neúspechom.

7. dec 2009 o 0:00 Ela Rybárová

Podľa HANSA JORGENA KOCHA, zástupcu štátneho tajomníka Dánskej energetickej agentúry, ktorá sa zaoberá znižovaním emisií oxidu uhličitého a prechodom na zelené energie v centre konania klimatického summitu, príde do Kodane priveľa politikov na to, aby sa summit mohol skončiť neúspechom.



Aké výsledky summitu by podľa vás boli úspechom?

Summit by mal priniesť opatrenia v štyroch hlavných oblastiach, ktoré stanovil plán v Bali - znižovanie emisií, prispôsobenie sa zmenám, pomoc pri rozvoji technológií a financovanie prechodu najchudobnejších krajín na trvalo udržateľnejšie energetické systémy. Výzvou je, aby sme dosiahli dohodu, v ktorej by rozvinuté krajiny prijali ciele na znižovanie emisií do roku 2020 aj na nasledujúce obdobie.

Aké konkrétne percento znižovania emisií v dohode by bolo podľa vás významné?

Musíme sa držať toho, čo nám hovorí veda, že musíme dosiahnuť zníženie emisií medzi 25 - 40 percentami už v roku 2020. Preto sa Európska únia zaviazala znížiť emisie o 20 percent do roku 2020 a prehodnotiť až na 30 percent do roku 2020, ak ostatné krajiny prijmú podobné záväzky.

Obávate sa, že by summit mohol skončiť iba formálnou deklaráciou, teda politickým fiaskom?

Nie, toho sa neobávam. Približne polovica pozvaných krajín poslala na summit hlavy štátov či premiérov. Neviem si predstaviť, že toľkí premiéri a prezidenti by sa rozhodli prijať pozvanie do Kodane, aby tu boli svedkami neúspechu. Rozhodli sa na summit prísť a nebude teda pre nich prijateľné zanechať za sebou fiasko. Myslím, že je veľmi neskoro na právne záväznú dohodu na summite, ale cieľom určite je, aby sa hlavní aktéri dohodli na ambicióznych cieľoch v štyroch oblastiach znižovania emisií, o ktorých som hovoril. Súčasťou dohody má byť, že sa pretransformuje do právne záväznej podoby o rok v Mexiku.



Čo si myslíte o systéme predaja a kúpy povolení na vypúšťanie oxidu uhličitého, ktorý klimatológ James Hansen prirovnal k predaju odpustkov v stredoveku?

Na dosiahnutie našich cieľov potrebujeme množstvo nástrojov a obchodný systém s emisiami je flexibilným mechanizmom, ktorý podľa mňa potrebujeme. Obchodný systém je jedným z efektívnych nástrojov na znižovanie emisií, ale musí ho sprevádzať ochota najrozvinutejších krajín ďalej emisie znižovať. Aj ostatné rozvinuté krajiny potrebujú rozdelenie úloh. Čína je dobrým príkladom - jasne naznačila, že chce zmenu vývoja v tejto oblasti a stanovila si ciele. Takže aj krajiny podobné Číne musia byť pripravené na podobné záväzky. Dokonca India, v ktorej 500 miliónov ľudí nemá elektrinu, naznačila, že sú ochotní podniknúť konkrétne kroky.

Európska únia sa pokúša o imidž hlavného bojovníka proti klimatickým zmenám. Aké postavenie má podľa vás v porovnaní s mocnosťami, ako sú Spojené štáty a Čína?

Rokovania o klimatických zmenách pre Európu mali a podľa mňa aj majú veľmi veľký význam. Európa bola priekopníkom, prvou významnou ekonomickou mocnosťou, ktorá sa zaviazala na znižovanie emisií. Európa oznámila cieľ znížiť emisie o aspoň 20 percent do roku 2020, a to samo osebe umožnilo ostatným mocnostiam tiež vyjadriť svoje záväzky. Ak by Európa nič neurobila, len ťažko si viem predstaviť, že by USA, Čína, India, Austrália a Japonsko predstavili také ciele, aké predstavili. Európa bude mať podľa mňa silný vplyv na rokovania z titulu priekopníka zmien v oblasti zelených technológií.

Myslíte si, že ciele novej dohody sú dosť ambiciózne? Obmedziť do roku 2050 zvyšovanie priemernej teploty vo svete maximálne na dva stupne v porovnaní s polovicou 19. storočia sa nezdá bežným ľuďom ako veľký záväzok.

Ak sa nám podarí dosiahnuť ciele, o ktorých som hovoril, myslím, že je v tomto štádiu dohoda dostatočne ambiciózna. Videli sme už dôsledky toho, keď niektoré hlavné ekonomické mocnosti neboli zaviazané cieľmi Kjótskeho protokolu. Preto existujú obmedzenia, čo môžu dosiahnuť v kratšom časovom horizonte. Nemôžeme úplne zmeniť svet zo dňa na deň, ale neskôr budeme musieť pristúpiť k ambicióznejším opatreniam. Fakt, že každý rok, počas ktorého s opatreniami váhame, nás stojí 500 miliárd dolárov, by mohol ovplyvniť partnerov za rokujúcim stolom.