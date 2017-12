Používanie mobilných telefónov nezvyšuje počet nádorov mozgu

Odkedy sa v polovici 90-tych rokov prudko zvýšilo používanie mobilných telefónov, nenastala výrazná zmena v počte mozgových nádorov u dospelých, tvrdia dánski vedci.

6. dec 2009 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) -

Spoločnosť zaoberajúca sa rakovinou, si prezrela pomer mozgových nádorov u ľudí vo veku 20 - 79 rokov z Dánska, Fínska, Nórska a Švédska. Zistila, že tendencia v pomere ochorení na rakovinu sa od obdobia, keď boli mobilné telefóny zavedené, nezmenila. Podľa ich tvrdení sú však potrebné ešte doplňujúce štúdie. Výskum publikovaný v Journal of the National Cancer Institute uvádza, že rádiová frekvencia elektromagnetických polí, ktorú vysielajú mobilné telefóny bola navrhnutá ako rizikový faktor pre mozgové nádory, no zatiaľ sa nepodarilo identifikovať biologické mechanizmy, ktoré by potenciálne dopady vedeli vysvetliť.

Štúdia bola založená na 59 684 prípadoch mozgových nádorov, ktoré boli diagnostikované za posledných 30 rokov od 1974 do 2003 u 16 miliónov dospelých. Počas tejto doby pomer rakovín, známych ako gliómy, postupne vzrástol o 0,5 percenta ročne u mužov a 0,2 percenta ročne u žien. Pre typ rakoviny známy ako meningeóm sa pomer ochorenia zvýšil o 0,8 percenta u mužov a začiatkom 90-tych rokoch až o 3,8 percenta u žien. Táto rýchlejšia zmena sa podľa vedcov vyskytovala u žien v rozmedzí 60 - 79 rokov.

Isabelle Deltour, ktorá viedla štúdiu tvrdí, že nedostatok detektovateľného nárastu pomerov nádorov do roku 2003 môže naznačovať viacero vecí. Buď čas, ktorý trvá rakovine, aby sa vyvinula z použitia mobilných telefónov zaberá dlhšiu dobu ako 10 rokov vystavovaniu ich žiareniu alebo je počet nádorov, ktoré vyvoláva príliš nízky na to, aby sa dal rozpoznať. Alison Ross z centra pre výskum rakoviny uviedol: "Celkove nám vedecká informácia napovedá, že použitie mobilných telefónov kratšie ako 10 rokov nezvyšuje riziko rakoviny a táto rozsiahla štúdia spomínaný záver len potvrdzuje."

