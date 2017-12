Krásne zábery z hororového Silent Hill: Shattered Memories

5. dec 2009 o 11:40 Ján Kordoš

Uvidíme, pretože hry pre dospelých sa na tejto platforme zatiaľ na hernom trhu vôbec neujali. Dobre, pozrite si video (a niektorí ešte raz) a ak sa vám to bude máliť, máme tu pre vás ukážky z hrania. Po nie príliš vydarenom Silent Hill: Homecoming a odchode Akira Yamaoka (tvorca hudby, zloženie soundtracku) sa zdá, že séria pomaly upadá a práve Shattered Memories by mohli byť tým najlepším ukončením pre všetkých fanúšikov. Remake prvého dielu bude obsahovať niekoľko nových lokácií a vylepšení, no vo vnútri pôjde o prvý výlet do mestečka zahaleného do nepríjemnej hmly.

Zdroj: Fileshack, Youtube,G4TV