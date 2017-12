Domovské stránky Mass Effect 2 v češtine

4. dec 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Je potešiteľné vedieť, že aspoň niektoré očakávané hry nezabúdajú svojim servisom i na menšie krajiny. Už tradične sa snaží presadzovať lokalizované verzie Electronic Arts, svojho času propagoval svoje projekty i CD Project prostredníctvom českých stránok.

Na homepage Mass Effect 2 nájdete okrem oficiálnych obrázkov, videí a pozadí aj základné informácie o hre a hlavne zoznam noviniek. Mass Effect 2 sa pre PC a Xbox 360 objaví na trhu 29. januára budúceho roku. Zatiaľ si môžete čas skrátiť prečítaním knižného spracovania Mass Effect: Zjevení, ktoré napísal Drew Karpyshyn, herný scenárista (Baldur’s Gate II, Knights of the Old Republic, Jade Empire, Mass Effect 1 a 2) a spisovateľ.

Zdroj:PR