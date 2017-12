Prípravok na ničenie burín ovplyvňuje pohlavný vývoj žiab

Zo štúdie kanadských vedcov vyplynulo, že jeden z najpredávanejších herbicídov, môže mať vážne dopady na životné prostredie. Zistili totiž, že už pri nízkych dávkach atrazínu dospeje do štádia mladej žaby menej žubrienok, ako je bežné.

4. dec 2009 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. Atrazín, ktorý sa vo veľkej miere používa na ničenie burín, má dopad na pohlavný vývoj žiab, čím sa do popredia dostáva otázka jeho vplyvu na životné prostredie, uviedli výskumníci z kanadskej University of Ottawa. Z ich štúdie vyplynulo, že už pri nízkych dávkach, ktoré sú porovnateľné s tými, ktoré boli namerané v životnom prostredí Kanady, dospelo do štádia mladej žaby menej žubrienok a pomer samičiek voči samčekom

sa zvýšil.

"Atrazín je jedným z najpredávanejších herbicídov, ktoré sa na svete používajú, a vyrobili ho, aby zabránil rastu buriny v kukuričných poliach," uviedli výskumníci vo vyhlásení. "Používa sa v takom veľkom množstve, že jeho prítomnosť je možné nájsť v mnohých riekach, potokoch a v niektorých zásobárňach vody. Práve tento fakt spôsobil rozruch ohľadne možnosti iných škodlivých a vážnych dopadov na životné prostredie," dodali.

Najväčší švajčiarsky producent atrazínu už dlhý čas obhajuje jeho bezpečnosť. Spoločnosť uviedla, že ide o jeden

z najlepšie skúmaných dostupných herbicídov a odkázala na predchádzajúce bezpečnostné posudky americkej Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).