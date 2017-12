Max Payne 3 zrejme až o rok

4. dec 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Pôvodne Rockstar Vancouver plánoval Max Payne 3 (informácie o hre nájdete v našej novinke) vydať koncom tohto roku, následne sa hra presunula na prvú polovicu roku budúceho a už neplatí ani to. Konečný termín vydania je stanovený na tretí kvartál roku 2010 = od prvého augusta do posledného septembra. Je teda pravdepodobné, že sa niektoré veci na hre zmenia.

Vydavateľ Take Two určite nie je z odkladov svojich projektov nadšený, avšak veľmi dobre vie, že čakanie sa oplatí. Mafia 2 by mala vyjsť v stanovenom termíne (prvá polovica roku 2010).

Zdroj:Shacknews