R.U.S.E. - kto sa chce hrať na generálov?

UbiSoft sa nevzdáva a pokúša sa presadiť na trhu s real-time stratégiami.

4. dec 2009 o 9:10 Ján Kordoš

Nie, že by ich posledný projekt EndWar bol strategickým peklom, no príliš jednoduché princípy a podivné ovládanie určené primárne pre konzolové systémy z neho spravili hru, na ktorú sa veľmi rýchlo zabudlo. Veď kto si už dnes na tieto vojenské šachy spomenie? V spolupráci s Eugen Systems (Act of War) to UbiSoft skúša znovu – predstavujeme vám R.U.S.E. (ďalej už len RUSE, záľubu vývojárov v bodkách priamo v názve hry nik nevysvetlí).

Prvá upútavka (promo video nájdete na konci článku) určite prekvapila a hrané video so posúvaním jednotiek na virtuálnom stole vyzeralo výborne. V praxi to vyzerá tak, že tu máme real-time stratégiu, no stôl je simulovaný vašim PC. Mali sme možnosť skúsiť si multiplayerovú betaverziu a hranie na vojakov znovu pripomína skôr šachy, avšak tentoraz v komplexnejšom štýle a k víťazstvu vám často dopomôže klamanie. Neberte to tak, že počas hrania začnete švindľovať, to len hrateľnosť obohatila novinka, ktorej skutočný prínos do taktického premýšľania sa ukáže až časom. Keďže sme si mohli vyskúšať iba multiplayer, prvé kroky a facky od skúsených hráčov riadne boleli, no napokon sa ukázalo, že každá hra je úplne iná, každý hráč používa inú taktiku, inak reaguje a v konečnom dôsledku to znamená, že ťažko nájdete zaručený recept na víťazstvo, rozhoduje váš strategický um, rýchlosť reakcií, prispôsobenie sa situácii a predvídanie súperovho ťahu.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

RUSE je real-time stratégia zasadená do obdobia druhej svetovej vojny. Je to vojna, ktorú hráči veľmi dobre poznajú. Nemusíte však hneď hádzať protitankovú päsť do žita: ide obdobie zvolené zámerne tak, aby sme sa dostali k tradičnému zoskupeniu jednotiek: pechota, artiléria, tanky (viac tried) a lietadlá s bombardérmi. K tomu ešte zopár statických bunkrov a máme zopár jednotiek, ktoré viete, na čo slúžia, viete kde a kedy ich môžete použiť, čo je na rozdiel od futuristických stratégií, v ktorých sa vám na obrazovke prechádza kopa blikajúceho šrotu alebo žltozelený blivajz, rozhodne dobrá voľba. Základom je boj, to samozrejme, avšak ak chcete vyhrávať, musíte mať jednotky a ich výroba čosi stojí. Zámerne sa nehrá na žiadne suroviny, vašou jedinou starosťou bude zabezpečenie peňazí. Konto zvyšujete postavením administratívnej budovy, ktorá generuje peniaze (1 jednotka za 1 sekundu) alebo sklady, ktoré postavíte na vopred určené miesta, kde sa nachádza obmedzený počet hernej meny. Aby to nebolo také jednoduché, zo skladov musíte peniaze dopraviť na základňu, takže je nutné stavať nielen sklady, ale aj vysunuté základne, aby transport nikde neviazol a zbytočne ste nečakali, kým sa nákladiaky dostanú na vašu základňu s potrebnými financiami. Rýchlosť prísunu kreditov je nesmierne dôležitá.

Háčik je však v tom, že administratívna budova, ktorá vám generuje peniaze až do skonania vekov, je pekne drahá. Sklady sú zas pomerne rýchlo vyčerpateľné - nájdete v nich cca 250 kreditov. Je ich na mape viac, no ak chcete, aby vám na účet pribúdali drobáky adekvátne rýchlo a protivník náhodou vaše konvoje prevážajúce kredity neprepadával, musíte na vhodnom mieste postaviť spomínanú predsunutú základňu. Ta tiež čosi stojí. Vyriešenie stáleho prísunu financií je dôležité, čakanie na dostatočný počet kreditov, aby ste si mohli konečne vyrobiť vybranú jednotku, je nepríjemné. Hlavne ak vám nepriateľský tank klope hlavňou na dvierka.

K tomu, aby ste mali jednotky, potrebujete továrne (na pechotu, na artilériu, tanky a lietadlá), pričom tie najsilnejšie jednotky musíte najprv vyskúmať, čo v konečnom dôsledku znamená, že najprv zaplatíte riadnu pálku a až potom môžete daný typ vyrábať. Viacero druhov vám umožňuje kombinovať ľahké, stredné a ťažké jednotky z každého typu, pričom každá je účinná proti inému typu nepriateľa (pechota, tanky, lietadlá, budovy). Mnoho taktiež zmenia bunkre. Nadarmo budete robiť nálety na súperovu základňu, keď vás jeho flak kanóny pohodlne zostrelia. Podobne to funguje s pechotou i tankami. Celé hranie tak pripomína skutočné šachy. Pohyb jednotiek je oproti iným stratégiám pomerne spomalený, o to viac však realistickejší. Kým sa jednotky dostanú na inkriminované miesto, nejaký čas ubehne a celú stratégiu tak musíte naplánovať minimálne krok dopredu. Jednotky navyše môžete dať „na jednu hromadu“ a súper tak nevidí, s čím presne útočíte, avšak zároveň nemôžete taktizovať útočením na viac cieľov pri rozdelení jednotiek na viac skupín.

Taktických plánov sa nájde mnoho, celý vývoj vie však nečakane zamotať a dokonca i zvrátiť vo váš prospech či neprospech systém úskokov. Po celý čas hrania máte k dispozícii niekoľko kariet, pričom ich používanie je časovo obmedzené. Taktiež nejaký ten čas trvá, kým sa vám nabije možnosť použitia ďalšej karty. Ide však o skvelé a pri správnom použití famózne taktické prvky. Keďže je mapa rozdelená na niekoľko sektorov a vy máte vždy možnosť aktivovať niektorý z úskokov v jednom sektore, je obrana skutočne efektívna, čiže protihráč nič nevidí a zároveň nie je problémom potichu sa dostať k nepriateľskej základni, aby o tom dotyčná osoba ani nevedela. Pokojne postavte atrapu budovy v jednom sektore, kam súper môže vyslať svoje jednotky, zatiaľ čo sektor z druhej strany máte pod palcom vďaka vypadnutiu rádiového spojenia (súper neregistruje pohyb vašich jednotiek). Taktiež môžete zmeniť proporcie vašich jednotiek (ľahké na ťažké a opačne), takže to, čo je možno zopár neškodných vozidiel, je v konečnom dôsledku skupina ťažkých tankov. Opačne funguje optického zvýšenia počtu jednotiek: oplatí sa pri obrane, keď už máte na mále a nepriateľ vám možno skočí na lep a pred vašou „silnou“ obranou radšej preskupí svoje rady a tým vám dá čas na ďalší postup. Útočí na vás nepriateľ leteckými náletmi? Dá sa reagovať protileteckými batériami, no ak máte po ruke kartu kamufláže, skryjete svoje budovy pred nepriateľskými náletmi. Taktiež sa môžete pozrieť, čo nepriateľ stvára v jednom zo sektorov, kde sa práve nenachádzate, kam presúva jednotky a podobne. Alebo dáte svojim jednotkám dvojnásobnú rýchlosť (výborné pri počiatočnom zbieraní kreditov), povzbudíte ich a útočia raz tak lepšie, či zdeptáte súperove jednotky a tie utekajú z boja. Paráda.

Ako vyzerá hranie v praxi, je zrejme už z vyššie uvedeného popisu zrejmé. Keďže sme mali možnosť hrania iba na jednej mape (1vs1), po chvíli sme získali prehľad o skladoch, na ktoré miesta sa zamerať a ktoré radšej prenechať súperovi. Mapa bola pomerne rozsiahla presuny cez celú mapu trvajú tankom dlhú dobu. Hranie na mape je bodované: za každú zničenú jednotku a budovu dostávate body, pričom zvíťazí ten, kto ich má na konci najviac. Doba hrania je obmedzená na 25 minút a je to presne ten čas, ktorý strávite na jednej mape s jedným súperom radi a zbytočne sa nič nenaťahuje. Prvé minúty boli vždy oťukávacie. Rýchlo si zabezpečíte prísun kreditov a ak máte odvahu a chcete skúsiť šťastie, rýchlo si zakryjete vlastné územie, pozriete na súperove a ak náhodou nemá protileteckú obranu, spravíte jeden dva nálety a získate prvé body. Potom samozrejme už obranu nezanedbá. Vy však nemusíte mať postavené žiadne bunkre, jednoducho stavíte na jednu kartu. Tvrdohlavé bránenie sa alebo rozumné útočenie. Vyčkávacia taktika nefunguje takmer nikdy a vždy je výhodné aspoň raz za čas udrieť a hlavne využívať spomínané úkroky. Niekedy je až škoda, že sa hra nedá zastaviť a nasledujúci krok si nemôžete poriadne premyslieť. Ak totiž bojujete na dvoch frontoch naraz (čo je samozrejme najvýhodnejšie, pretože podobne sa musí súper brániť na viacerých pozíciách a preskupovať sily, rozhodnúť sa, ktorú jednotku radšej obetuje), nedá sa vždy všetko stíhať. Ale presne to je na hre to zaujímavé. Napätie a nutnosť rýchleho a najlepšie správneho rozhodovania. Aj protivník je len človek a robí chyby. Otázne je, kto ich spraví menej.

Grafické spracovanie je špecifické. Herná plocha pripomína trojrozmerne spracované územie niekde na veliteľstve, takže sa pri maximálnom oddialení môžete cítiť ako vo veliacom štábe. Kvôli prehľadnosti zrejme len raz za čas priblížite kameru čo najbližšie k povrchu a vychutnáte si animované jednotky a detailne vymodelovanú krajinu. Oblaky a napríklad dážď síce dotvára príjemnú atmosféru, no zároveň zvyšujú už i tak dosť vysoké hardvérové nároky. Neskôr zistíte, že mnohé efekty sú vám na nič, keďže sledujete všetko z veľkej diaľky, kde sú jednotky zobrazované skôr symbolicky a málokedy sa presuniete priamo nad bojisko. Široké možnosti zoomu istotne potešia, ale taktiež to čosi stojí. Nečakajte nič ohromujúce ako napríklad vo World in Conflict.

Získané body v hre sa vám pretavia po ukončení mapy do skúsenosti, pri výhre dostanete i rôzne bonusy a postupne stúpate po rebríčku generálov. Nie je to nič zložité, ale poteší to. Hranie je návykové, avšak trochu iným spôsobom. Každý deň si odohráte jednu-dve hry a plne to postačuje k tomu, aby ste sa rôznorodých súbojov neprejedli a stále mali na ne chuť. Aj napriek tomu, že sme mali k dispozícii osekanú betaverziu, sú výsledné dojmy pozitívne. Oproti EndWar je vidieť a cítiť ohromný pokrok smerom dopredu.

Znovu však mierne hapruje ovládanie. Chvalabohu síce môžeme ovládať jednotlivé jednotky a sledovať dianie na mape, aby sme ich mali označené. Tentoraz by sa hodila lišta so všetkými vyrobenými jednotkami. V prípade lietadiel totiž máte v menu na výber iba z tých, ktoré sú momentálne na letisku a nič nerobia. Trafiť sa na správnu jednotku priamo na mape a jej výber je často nemotorný, musíte ju hľadať a navyše sa po kliknutí na ňu nezobrazí jej cieľ, smerovanie. Už by to síce nebolo tak realistické, rozhodne však užívateľsky príjemnejšie. A keby tu bola ešte lišta v dolnej časti obrazovky so všetkými jednotkami (v jeden moment ich nebudete mať viac ako 15, maximálne 20 a aj to len pri drvivej prevahe a až ku koncu misie budete pri vyrovnanej hre operovať s veľkým počtom jednotke pri zúrivom finiši), bolo by to dokonalé. RUSE síce ako jedna z mála hier ponúkne aj ovládanie cez dotykové obrazovky prostredníctvom operačného systému Windows 7, no málokto bude túto možnosť a technologickú novinku prakticky využívať. Aj keď to samozrejme vyzerá výborne – také trochu väčšie Nintendo DS. Stratégovia nech zbystria pozornosť, RUSE to má rozohraté veľmi dobre.

Za poskytnutie betaverzie ďakujeme spoločnosti Intel.