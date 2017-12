Lekári, pozor na Facebook!

Britská organizácia Medical Defence Union (MDU) lekárov upozornila na to, aby nereagovali na "koketné" zbližovanie sa na sociálnych sieťach. Uviedla totiž, že spôsob komunikácie prostredníctvom Facebooku môže byť porušením etických zásad.

3. dec 2009 o 18:00 (sita)

Spomínané varovanie vydala po tom, ako si už niekoľkokrát pacienti vyhľadali detaily o lekároch a následne ich prostredníctvom internetu obťažovali. Minulý rok dostala skupina sestričiek pokarhanie od svojich nadriadených za to, že na sociálnej sieti založili skupinu zvanú "Som sestrička zo stomatologickej ambulancie a neznášam pacientov pretože..."

MDU taktiež upozornila na prípady, keď sa pacienti pokúšali nadväzovať nevhodné vzťahy s lekármi, ktorí ich liečili. Začiatkom tohto roka medicínski praktikanti z britskej University of Birmingham dostali príkaz, aby si zablokovali svoje profily na Facebooku, pretože pacienti, ktorých liečili, ich začali prenasledovať.

"Niektorí lekári sa pre MDU vyjadrili, že by podľa nich bolo neslušné neodpovedať, hoci len na to, aby ‚záujemcov‘ zdvorilo odmietli. Nie je to však profesionálny spôsob komunikácie, keďže akákoľvek korešpondencia takéhoto typu jasne vybočuje zo vzťahu lekár - pacient. Svojim členom preto radíme, že je dôležité, aby si vzťahy s pacientmi udržiavali na profesionálnej úrovni," uviedla Emma Cuzner z organizácie MDU.

Informáciu zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.