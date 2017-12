Človek zodpovedný za príbeh Modern Warfare 2 odchádza do filmového priemyslu

3. dec 2009 o 15:45 Ján Kordoš

Málokto očakával, že by sa po akčnom pekle vrhol Arem na romantickú komédiu alebo filozofickú drámu – jeho debutom na režisérskej stoličke bude snímok Frost Road, v ktorom sa skupina preživších ľudí musí dostať z kontaminovaného mesta. Jednoduchý príbeh, more akcie.

Keith Arem so svojou spoločnosťou PCB Productions pracoval na mnohých hrách, kde sa staral hlavne o zvukovú stránku hier. Stačí si spomenúť na Red Faction: Guerilla, Space Siege, Army of Two, Modern Warfare atď. V hernom svete nám bude istotne chýbať a sme zvedaví, či sa mu podarí zaujať v úplne odlišnom segmente zábavného priemyslu.

