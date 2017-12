Oficiálne oznámenie nového Medal of Honor

3. dec 2009 o 12:00 Ján Kordoš

„Keď sme po prvýkrát prehlásili, že Medal of Honor prerobíme od základov, chceli sme zostať verní prvej sérii, ktorá spočívala v autentickosti a rešpekte k vojakom, ale zároveň sme chceli hráča preniesť do prostredia súčasnej vojny,“ povedal Greg Goodrich, výkonný producent Medal of Honor. „Vojak s označením Trier 1 Operator je najdisciplinovanejším, najobezretnejším a najpohotovejším bojovníkom na bojisku. Je desivo dokonalým nástrojom vojny. A taký bude i nový Medal of Honor.“

Na pozadí súčasných vojenských operácii hra detailne poukáže na vôľu, spôsob premýšľania a nekompromisnú profesionalitu vojaka. Medal of Honor ostáva postavený na kampani pre jedného hráča, ktorá bude tou najlepšou vo svojej triede. Vývojársky tím už od rannej fázy vývoja úzko spolupracuje so skutočným špecialistom z americkej Komunity špeciálnych operácií, aby navodili čo najautentickejší vojnový zážitok.

Singleplayer má na starosti EA LA, o vývoj multiplayeru sa postará nezávislé štúdio EA DICE (séria Battlefield, Mirror’s Edge). Prvé ukážky hry by mali byť odvysielané 12. decembra, dovtedy sa budeme musieť uspokojiť s artworkom, teaser videom a informáciami z tlačovej správy.

Zdroj: PR