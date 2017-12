Prvý diel Call of Duty pre konzolistov

3. dec 2009 o 11:35 Ján Kordoš

Keď sa v roku 2003 objavilo Call of Duty, málokto očakával tak ohromujúci úspech. Po šiestich rokoch sa vďaka známej značke dostáva na Xbox Live Arcade a Playstation Network pôvodná hra i s podporou multiplayeru. Mierne síce zamrzí trochu vyššia cena (cca 15-16 €), ktorá je trochu vyššia, než by sme predpokladali, no i tak sa za hrateľnosť prvého CoD oplatí tých pár euro obetovať.

Ktorý z dielov Call of Duty považujete za najlepší vy? Páčia sa vám skôr počiatky série, zasadenie do moderného konfliktu alebo dva diely od spoločnosti Treyarch?

Zdroj:Shacknews