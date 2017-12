Steampunkové Edge of Twilight nie je zrušené

3. dec 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Podľa niekoľkých zdrojov neuzrie steampunkové fantasy RPG Edge of Twilight svetlo sveta. Neoverená informácia sa šíri herným svetom a zatiaľ sa k tomu nevyjadril vydavateľ, spoločnosť Southpeak a ani austrálsky vývojársky tím The Fuzzeyes Studios, ktorý podľa všetkého taktiež zanikol. Edge of Twilight bolo vyvíjané pre PC, Playstation 3 a Xbox 360.

K vydaniu malo dôjsť ku koncu tohto roku, no o hre nikto už dlhú dobu nič nepočul. Po oznámení a prvých obrázkoch boli mnohí hráči nadšení myšlienkou hry a jej zasadením do zaujímavého sveta. Napokon sa zdá, že ostane iba pri zbožnom prianí nadšencov. Je to rozhodne škoda, Edge of Twilight vyzeralo dobre, medzi nezodpovedané otázky patrí, ako na tom bola hrateľnosť.

