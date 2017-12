Obedná pauza: rozoberte

Minule ste rozoberali rádio, dnes to bude japonský čajník. Ako sa už dá rozoberať taký čajník?! No to je práve tá výzva. A načo? To je prekvapenie. Dismantlement: Tea Canister.

3. dec 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 2 0 Minule ste rozmontovávali rádio, dnes to bude japonský čajník. Ako sa už dá rozoberať taký čajník?! No to je práve tá výzva. A načo? To je prekvapenie. Dismantlement: Tea Canister, dôstojný nástupca prvej časti série hier, v ktorej si máte vystačiť s virtuálnym skrutkovačom a (to už pravou) logikou. o Ovládanie:

Myš. Na prejdenie hry je potrebný aj zvuk. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.