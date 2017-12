Niektorým živočíchom oxid uhličitý prospieva

Pokusy so zvyšovaním obsahu CO2 vo vode prekvapili: viaceré organizmy si budujú silnejšie panciere či ulity. Iným však slabnú.

13. dec 2009 o 14:00 TASR

WOODS HOLE. Pokusy so zvyšovaním obsahu oxidu uhličitého vo vode prekvapili: viaceré morské organizmy si za takých okolností budujú silnejšie panciere či ulity. Iným však vtedy slabnú. V časopise Geology to oznámil tím Justina Riesa z Oceánografického inštitútu vo Woods Hole v štáte Massachusetts a Severokarolínskej univerzity v Chapel Hill (oboje USA).

Mnoho oxidu uhličitého zo skleníkových emisií sa rozpúšťa vo vode morí a oceánov. Tým ju okysľuje, pretože vzniká slabá kyselina uhličitá. Vznikli obavy, že mnohé morské bezstavovce si v takej vode neudržia pevnosť pancierov a ulít. Oxid uhličitý totiž vyvoláva ubúdanie uhličitanových iónov v morskej vode, základu pancierov a ulít z uhličitanu vápenatého. Organizmy s menej pevnými panciermi či ulitami sú zraniteľné. S ich úpadkom hrozí narušenie rovnováhy morských ekosystémov.

Pevnejšie ulity



Justin Ries s kolegami však neočakávane zistil, že sedem z 18 druhov sa pri zvýšenom obsahu oxidu uhličitého vo vode ulity zväčšili a spevneli.

Dá sa to vysvetliť vzrastom celkového množstva anorganického uhlíka rozpusteného vo vode, hoci v nej ubudlo uhličitanových iónov. "Kladne reagujúce organizmy najpravdepodobnejšie voľajako zmanipulovali oxid uhličitý, aby si z neho napokon vybudovali kostry," povedal Justin Ries. Išlo o kraby, garnáty, morské raky, červené a zelené riasy s vápenatými schránkami, prílepky a isté morské ježe.

"Niektorým tvorom, ako koralom, mušliam s tvrdou ulitou a morským rakom, zjavne nezáležalo na tom, koľko je vo vode oxidu uhličitého, až pokým jeho obsah nepresiahol asi 1000 milióntin, pričom aktuálne je ho v ovzduší asi 380 milióntin. Nad touto hranicou miera vápenatenia klesla u koralov a mušlí, ale naopak stúpla u morských rakov," doplnila členka tímu Anne Cohenová z Oceánografického inštitútu vo Woods Hole.

Vedci morské organizmy v laboratóriu podrobili účinkom až v porovnaní s dnešnou hodnotou viac ako sedemnásobne vyššieho obsahu oxidu uhličitého.

Nie u všetkých



"Jasná správa z tohto výskumu spočíva v neplatnosti predpokladu, podľa ktorého zvýšený obsah oxidu uhličitého vyvoláva úmerný pokles vápenatenia vo všetkých organizmoch využívajúcich tento proces," pokračovala Anne Cohenová. Pri niektorých organizmoch, ako sú mušle s mäkkou ulitou a ustrice, však tento predpoklad stále platí ich ulity s rastúcim obsahom oxidu uhličitého zreteľne slabli.

Pri najvyššom obsahu oxidu uhličitého, okolo 2800 milióntin, sa rozpúšťal aragonit, forma uhličitanu vápenatého vytváraná koralmi a ďalšími morskými tvormi. Napokon by mohli o ulity celkom prísť a zostať bezbranní voči predátorom.

Anne Cohenová upozornila, že nové prekvapivé výsledky nemožno brať absolútne. Reakciu organizmov na viac oxidu uhličitého mohli ovplyvniť dodatočné faktory, najmä dostupnosť potravy a živín ako nitráty, fosfáty a železo.

Justin Ries zasa uviedol, že hoci krabom pri väčšom množstve oxidu uhličitého vo vode spevnel pancier, ich koristi - mušliam - ulita naopak zoslabla. Krabom by to spočiatku prospelo, až by však bezbranné mušle vyhubili, prišli by o potravu.

"Oceány pohlcujú mnoho oxidu uhličitého, ktorý uvoľňujeme do ovzdušia, tento prírodný nárazník nás však nakoniec môže stáť priveľa. Predpovedať výsledný účinok na ekosystémy morského dna je ťažké. Krátkodobo by som si tipol, že bude záporný. Dlhodobo by sa však ekosystémy mohli opäť stabilizovať v novom režime," uzavrel Justin Ries.

Zdroje: Geology z decembra 2009, Komuniké Woods Hole Oceanograhic Institution z 1.12.2009. Pre TASR Zdeněk Urban