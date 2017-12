Battlefield Heroes, hra zadarmo, trochu "zdražie"

2. dec 2009 o 18:30 Ján Kordoš

V hre je totiž dvojaká mena, za ktorú si môžete predmety kupovať alebo požičiavať na určitú dobu. Ak sa rozhodnete iba hrať, rastie vaše konto tzv. VP (Valor points) bodov. Pri nákupoch za skutočné peniaze používate BF (BattleFunds) body.

Vývojári sa odhodlali k odvážnemu, avšak zdá sa, že pomerne logickému kroku: výrazne zvýšili cenu predmetov a vylepšení zakúpených prostredníctvom VP a naopak znížili cenu pri nákupoch cez mikrotransakcie za skutočné peniaze. Navyše prenájom cez VP je z pôvodnej doby jedného mesiaca znížený na tri dni.

V konečnom dôsledku to podľa Ars Technica znamená, že aby si hráč udržal jednu vylepšenú zbrať, musel by odohrať približne 60 zápasov denne, čo znamená asi 5 hodín aktívneho hrania. To je však protichodné tvrdenie s hlavnou myšlienkou hry Battlefield Heroes. Tá je (mala byť) určená pre občasných hráčov, čomu zodpovedá aj jednoduché ovládanie a pravidlá na multiplayer zameranej akčnej hry. Hráči tak budú nútení za vylepšenia a predmety platiť alebo pri hraní strávia podstatne viac času. Je samozrejme možné, že Battlefield Heroes skončí neúspešne na prepadlisku dejín, pretože väčšina hráčov nie je ochotná za hranie platiť.

Zdroj: Kotaku, ArsTechnica