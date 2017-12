Electronic Arts bude vydávať menej hier, niektoré zruší

2. dec 2009 o 15:20 Ján Kordoš

Naposledy sa v EA rozhodli vo veľkom prepúšťať a zamestnanie stratilo okolo 1500 ľudí, zatvorili vývojárske štúdio Pandemic (úprimne – výborný krok vzhľadom ku kvalite ich posledných hier) a zamerali sa na casual trh (Facebook). Dlhodobá reštrukturalizácia si vyžiada zníženie výdavkov na hry a tým pádom aj poklesne počet vydaných hier za rok.

Budúci rok môžeme očakávať o desať hier menej než doteraz, čo by činilo približne 40 hier ročne. Do budúcnosti by škrtanie malo pokračovať a počet vydaných hier poklesne o ďalšiu desiatku. Nebolo bližšie špecifikované, ktoré hry sa vydania nedožijú, ktoré herné série a značky budú odložené k ľadu, istotne by sme radšej videli zrušenie niektorých mobilných, iPhone a handheldových projektov ako napríklad nových značiek ako Mirror’s Edge, Dead Space alebo Dante’s Inferno.

Zdroj:Kotaku