UbiSoft verí ovládaniu pohybom

2. dec 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Bežné publikum totiž radšej uvíta skôr jednoduchšie tituly pre pobavenie a práve vďaka nim je UbiSoft na platformách Nintenda úspešnejší ako napríklad Electronic Arts. A tým, že ide často o zmes minihier, sa nik bližšie nezaoberá a aj preto sa zdá, že produkcia hier UbiSoftu mierne poklesla, no nie je tomu tak: množstvo hier je totiž vyvíjaných prevažne pre mainstreamové publikum a spoločnosť si ponechala v rukáve len väčšie herné esá.

Pre Project Natal (X360) plánuje UbiSoft vydať dokonca až desiatku hier, ktoré sú už vo vývoji a do šiestich mesiacov po vydaní Natalu by sa mali objaviť na hernom trhu. Pre pohybový ovládač k Playstation 3 má UbiSoft podľa prezidenta spoločnosti, Yvesa Guillemota, v pláne vydať o polovicu menej hier než pre konkurenčnú platformu, no zároveň dodal, že sa táto situácia môže zmeniť podľa dopytu trhu.

Zaujímavosťou je, že UbiSoft nechce priniesť k novému spôsobu ovládania dobre známe značky, ale pripravuje špeciálne vytvorené hry. Je to i logické, keďže víkendovým hráčom nemusia známe série nič hovoriť. Do tohto segmentu by mohla patriť aj nedávno oznámený projekt Prince of Persia: The Forgotten Sands. Casual hry patria momentálne k segmentu herného trhu, ktorý ako jeden z mála dokáže priniesť nemalé zisky.

Zdroj:Kotaku