Masaker zombíkov v Left 4 Dead 2 má viac než 2 milióny fanúšikov

2. dec 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Podľa Valve by sa Left 4 Dead 2 malo stať jednou z najpredávanejších hier pre Xbox 360 a PC za mesiac november. Predajnosť pokračovania úspešnej kooperatívnej akcie Left 4 Dead tak predchodcu prekonala viac než dvojnásobne. Vývojári potvrdili možnosť stiahnutia si prvého prídavného obsahu. Recenziu na krvavničky vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa.

Len taká malá osobná prosba na záver: získané peniaze by Valve mohlo investovať do tretej epizódy Half-Life 2 a nik by sa istotne nenahneval. Ako nám to pred pár rokmi hovorili? Na ďalšiu časť budeme čakať niekoľko mesiacov. Alebo rokov?

Zdroj:Shacknews