Obedná pauza: na kocke

2. dec 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Grow Cube patrí do série hier, v ktorých musíte tuho uvažovať, aké poradie predmetov a javov máte zvoliť. Inak na ne stačí len kliknúť, sledovať, čo robia s prostredím... A potom reštartovať level a skúsiť to odznova. Ľahko to totiž nepôjde. Cieľom je dosiahnuť s každým použiteľným prvkom maximálny stupeň vývoja, a teda napomôcť rozvoju tejto mini-civilizácie.

Ovládanie:

Myš.

