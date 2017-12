Korene rastlín sa usilujú oddialiť účinky sucha

Nemeckí vedci presvedčivo doložili zmenšovanie koreňov živých rastlín spôsobené nedostatkom vlahy.

6. dec 2009 o 0:00 TASR

HALLE. Nemeckí vedci ako prví presvedčivo doložili zmršťovanie koreňov živých rastlín spôsobené nedostatkom vlahy. V časopise Vadose Zone Journal to oznámil Andrea Carminati z Helmholtzovho strediska pre environmentálny výskum (UFZ) v Halle s kolegami.

Skúmali strukovinu lupinu bielu (Lupinus albus), známu tak ako všetky lupiny pod ľudovým názvom vlčí bôb. Pestuje sa najmä ako krmovina, zdroj biomasy pre "zelené" hnojivo a okrasná rastlina. Obsahom bielkovín je na úrovni sóje.

Röntgenovali pôdu



Mesiac pomocou röntgenovej tomografie zaznamenávali správanie jej koreňov v piesočnatej pôde - jednak počas vysychania pôdy, jednak po zavlažení. Objavili pri tom vzduchové medzery, ktoré vznikli zmrštením koreňov v priebehu suchých období.

Rastlina sa očividne usilovala zabrániť nadchádzajúcim stratám vody pri vysychaní prerušením priameho kontaktu s pôdou v najbližšom susedstve.

Vedci už dlhý čas tušili, že čosi podobné sa v takej situácii deje, no až teraz sa to podarilo preukázať bez akýchkoľvek pochybností.

"Tieto vzájomné pôsobenia medzi štruktúrou pôdy a biologickou aktivitou robia z rozhrania pôda-korene zložitý a dynamický biomateriál, ktorého význam v súčasnosti iba začíname chápať," povedal Andrea Carminati.

Po zavlažení pôdy sa korene pokusných rastlín zväčšili a sčasti znovu zaplnili vzduchové medzery, no kontakt starších úsekov hlavného koreňa s pôdou sa neobnovil. Silné sucho možno trvale naruší kontakt koreňov s pôdou a obmedzí prísun vody a živín.

Treba to však dokázať ďalšími pozorovaniami. Stále nie je vylúčené, že rastlina napokon tento kontakt predsa len dokáže obnoviť.

Suchšie letá



Nejde o nijaké akademické cvičenie. Globálne otepľovanie by sa síce v strednej Európe nemalo prejaviť extrémne, no takmer isto prinesie suchšie letá. Ako na to zareagujú rastliny a plodiny, to je z pohľadu poľnohospodárstva a záhradníctva prvoradý problém.

Helmholtzovo združenie výskumných stredísk je najväčšia vedecká organizácia Nemecka. Jej 28.000 pracovníkov sa v 15 strediskách s rozpočtom 2,4 miliardy eur zaoberá šiestimi odbormi: energia, Zem a životné prostredie, zdravie, kľúčové technológie, stavba hmoty a doprava a vesmír. UFZ zamestnáva v Lipsku, Halle a Magdeburgu 930 ľudí. Financuje ho spolková vláda a vlády spolkových krajín Sasko a Sasko-Anhaltsko.

Zdroj: Komuniké UFZ/Helmholtz Association of German Research Centres z 26.11.2009. Pre TASR Zdeněk Urban