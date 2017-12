Decembrové lahôdky z herného sveta

Povedzme si to úprimne. Príval očakávaných hier tohto roku utícha a do jeho konca, ktorý môžeme určiť na týždeň pred Vianocami, sa toho mnoho kvalitného neurodí.

1. dec 2009 o 16:35 Ján Kordoš

Neznamená to ale, že by nevychádzalo úplne nič, len je toho akosi menej a z noviniek vás môže zaujať jedna, dve hry. Preto nájdete v decembrových tipoch na nové hry aj menšieho sprievodcu, ktorý vám ukáže, po čom by ste mohli siahnuť, ak chcete potešiť hráča vhodným darčekom. Keď nám už obchodné reťazce začínajú tlačiť do hlavy koledy, nech sú to tie najlepšie.

November

Divinity II: Ego Draconis (PC, X360)

Najprv ešte menší pohľad cez plece. Včera sa na náš trh dostala oficiálne anglická verzia RPG projektu od belgického tímu Larian Studios, ktorú vydáva Cenega. Zatiaľ sú ohlasy zopár západoeurópskych médií (USA sa dočká až budúci rok) chvályhodné a rozhodne môžeme toto RPG považovať za čierneho koňa sezóny a možného nástupcu Oblivionu.

Rouge Warrior (X360, PS3)

Bethesda v spolupráci so známym vývojárskym tímom Rebellion vydala akčnú hru, ktorá pláva v priemerných vodách hodnotenia, ale nechajme sa prekvapiť. Tiché vydanie bez reklamnej kampane však o niečom svedčí, tak sa radšej nenechajte zlákať na značku a počkajte si na recenzie, ktoré by sa do konca roka mali objaviť na viacerých serveroch.

2. december

Stalker: Call of Pripyat (PC)

Na západe si na atmosférou nasiaknutú akciu budú musieť ešte pár mesiacov počkať, no my to tu budeme mať hneď zajtra a to rovno s českými titulkami. Cenege sa v spolupráci s CD Projektom (dve konkurenčné spoločnosti začali takto spolupracovať: Cenega má dobré vzťahy, CD Projekt zas lokalizačný tím) podaril vynikajúci krok, vďaka ktorému sa dočkáme prekvapujúco skoro ďalšieho prídavku do rádioaktívneho sveta Stalkera. Tentoraz by rozloha prostredia mala byť o čosi menšia, no zároveň v ňom bude menej hluchých miest.

4. december

Tony Hawk RIDE (X360, PS3, Wii)

Inováciám sa skateová séria so známym Tonym Hawkom v posledných rokoch bránila, no tentoraz prichádza so skutočnou lahôdkou. Síce si za ňu budeme musieť zaplatiť, ale podľa všetkého to bude stáť za to. K hre totiž dostaneme špeciálny ovládať v podobe skateboardu, len bez koliesok, pomocou ktorého budeme robiť triky. Vysedávaniu v kresle dáme zbohom, tentoraz sa pri hraní skutočne zapotíme – a dúfame, že to nebude až tak bolieť.

The Saboteur (PC, X360, PS3)

Posledný projekt od nedávno zaniknutého štúdia Pandemic vyzerá nadmieru dobre. Ani to však nezabránilo uzatvoreniu brán. Posledné dva projekty sa vôbec nevydarili a pomsta írskeho bitkára z Paríža, kde sa odohráva dej akčnej hry z druhej svetovej vojny, by mohla byť dôstojnou rozlúčkou. Kombinácia voľnosti, akcie, tichého zakrádania sa, používania vozidiel, lozenia po budovách má svoje čaro, hlavne aj odetá do zaujímavého, čiernobielehu šatu.

James Cameron’s Avatar: The Game (všetky platformy)

Tentoraz by hra vytvorená podľa filmového námetu nemusela dopadnúť až tak zle. Akčný model aplikovaný na zaujímavý príbeh síce pohorieť môže, avšak na hre pracuje montrealský UbiSoft, čo by mohlo zaručiť nadpriemernú kvalitu pomerne pestro vyzerajúcej hry.

Colin McRae DiRT 2 (PC)

Svetovú premiéru má PC verzia o pár dní, tuzemský vydavateľ CD Projekt ju však prinesie až začiatkom budúceho roku (podobne ako Operation Flashpoint 2 od Codemasters, takže bez zbytočného vysvetľovania tušíte, kde je problém, keďže je to ten istý vydavateľ ako v prípade DiRT 2). Akčnejšie ladené preteky vyzerajú vynikajúco, to sa im uprieť nedá, no podľa konzolovej verzii podľa nás nedosahovali na konkurenciu v podobe Shift a tretej Forzy. Koho však baví adrenalínové jazdenie, istotne neprehlúpi, ak si počká a investuje do hry v niektorom z internetových obchodov, ktoré dovezú hru zo zahraničia skôr.

11. december

Dark Fall: The Lost Soul (PC)

Hororových adventúr na PC mnoho nemáme a ďalší diel z napínavej série poteší primárne technologicky nenáročných hráčov. Strašidelná atmosféra na vlakovej stanici alebo v hoteli sa bude určite dať krájať, v úlohe detektíva sa ponoríme aj do spomienok mŕtvych. Hľadajte v internetových schopoch, určite nebudete sklamaní.

Legend of Zelda: Spirit Tracks (DS)

Nové dobrodružstvo s novým modelom pohybu (využívať budete vlak, ktorému postavíte trať) sa v obľúbenom svete Zeldy stavia do úlohy jedného z posledných hitov tohtoročnej sezóny. Podľa všetkého pôjde o jedno z najlepších RPG pre handheld od Ninteda. Medzi novinky patrí napríklad zapisovanie si poznámok do máp, využívanie pomocníka nazvaného Phantom a mnoho ďalšieho. Majitelia DS-ka majú jasný vianočný nákup!

Vianočná nádielka

Sami vidíte, že hier, ktoré stoja za zmienku, príliš mnoho v decembri nevychádza. Možno ste však niektoré tohtoročné hry premeškali, prípadne si ich nechávate na záver roku. Je z čoho vyberať? Rozhodne!

Chcem si zastrieľať

Vybrali sme čo najpestrejšiu skupinu kandidátov. Spomínať nedávno vydané Call of Duty: Modern Warfare 2 je zbytočné: oplatí sa zahrať, kvalitu hre nik neuprie, no pomaly to začína pripomínať nie raz jedený pokrm. Moderný konflikt, hollywoodsky scenár, veľa strieľania a stále zaujímavý, hoci už tentoraz trochu preplácaný multiplayer. Chybu zakúpením hry nespravíte. Komu sa viac páči westernového prostredie, nech zamieri svoj pohľad na Call of Juarez: Bound in Blood, ktorý vám rozpovie príbeh bratov McCallovcov. Menšia chuťovka pre majiteľov PS3: Killzone 2 predstavuje momentálne to najlepšie, čo na tejto konzolke nájdete, pre xboxákov to je zas Halo 3: ODST. Ak sa radi bojíte, určite si vychutnáte strašidelný Fear 2, v ktorom vás Alma prinúti si minimálne raz cvrknúť. Seriózni strelci zaspávajúci v maskáčoch s vodnou pištoľkou v posteli doteraz baví Arma 2. Skôr ako o strieľačke môžeme hovoriť o simulátore vojaka. Po mnohých opravách a vylepšeniach ide o skvelú hru s bohatými možnosťami. A nedávno vyšla zabíjačka zombíkov Left 4 Dead 2, ku ktorým vám recenziu prinesieme v priebehu budúceho týždňa.

Chcem byť hrdinom

RPG hry milujeme všetci. O Dragon Age: Origins (konzolová recenzia, PC recenzia), ktoré patrí medzi to najlepšie za posledné roky len jedno slovo. Kúpte to! Sú to síce slová dve, ale nebudeme sa teraz hrať na detailistov. Desiatky hodín skvelej fantasy zábavy ponúkne aj akčnejšie ladené Sacred 2. Ak nechcete poriadnu výzvu, poteší aj táto diablovka. Poslednou možnosťou je Borderlands - spojenie FPS a akčného RPG, ku ktorému prinesieme recenzie hneď ako to bude možné. A len tak mimochodom by Cenega mohla do konca roka stihnúť vydať Fallout 3 GOTY so všetkými datadiskmi.

Chcem ovládnuť svet

Strategické hry sú na ústupe. Nech sa tvárite akokoľvek kyslo, je to v poslednej dobe badať. Ako jasný dôkaz toho, že najhoršie obavy môžeme zahnať, postavíme na čelo skvelé Tropico 3. Stať sa diktátorom banánovej republiky je snom nejedného z nás (tí ostatní poškuľujú po pozíciu predsedu vlády) a Tropico 3 sa vracia hrateľnosťou k prvému dielu. El presidente dokáže všetko a ten skvelý pocit pri hraní sa s mocou je nákazlivý a návykový, tak pozor! Historicky ladené Empire: Total War je pre stratégov naladených bojovú vlnu. Tentoraz nám pribudli námorné bitky, k dispozícii dostaneme takmer celý svet a znovu tu máme taktický i bojový režim. Stávka na istotu, len to je trochu náročnejšie na železo. Ak máte radšej fantasy ťahovky, potom vás poteší King’s Bounty: The Legiend – taký duchovný nástupca Heroes of Might and Magic (hoci práve KB sa stal predlohou pre Homam). Nedávno vyšiel prídavok Armored Princess. Aby sme boli kompletní, pripomenieme si The Sims 3 a konzolové Halo Wars, ktoré môžeme pasovať za najlepšiu konzolovú stratégiu tohto roku.

Chcem zažiť akciu

Ak nechcete strieľať z vlastného pohľadu, máme tu pre vás akčné hry, na ktoré sa pozeráte zozadu. Pekným pozadím sa môže pochváliť Batman, ktorý pozitívne prekvapil v depresívne ladenom Arkham Asylum. V sanatóriu si na neho počkal samotný Joker a bola to riadna zábava vďaka jednoduchému modelu nestále meniacej sa hrateľnosti. Podobný systém príťažlivosti používa aj druhý diel akčného dobrodružstva Uncharted 2: Among Thieves. Akčnejší Indiana Jones patrí k najlepším hrám tohto roku a vedzte, že vás hra vtiahne až po uši a skončíte až sledovaním záverečných titulkov s krvavými očami, pretože nám neveríte a hrali ste to do tretej v noci a o chvíľu vstávate do práce. Čo si budeme klamať, stále to za to, nie? Nezabudnite – exkluzívne pre PS3. Vynikajúcu zábavu ponúkol aj Riddick, ktorý sa vrátil v špeciálnom balení Chronicles of Riddick: Dark Athena – obsahoval prvý diel a nové dobrodružstvo. Dva v jednom? Rozhodne - a nechýba depresívna atmosféra, využívanie tmy, skvostné hlášky, drsné prostredie. Ak chcete nechať na chvíľu praskajúce väzy nepriateľov praskajúcimi väzmi nepriateľov a žiada sa vám čosi rozprávkovejšie, poohliadnite sa po Prince of Persia so špecifickým grafickým štýlom alebo perfektným Ratchet & Clank Future: A Crack in Time. A komu sa páčia tarantinovky, máme tu tajný tip: Wet. Dobre, je to ohrané, je to prosté a hra vsádza na morbídne useknuté končatiny, ale ak budete ešte chvíľu protestovať, zavoláme na vás chlapcov s „letlampama, ať si tady trochu zablbnou“. Resident Evil 5 je kontroverzným projektom, ktorý má svoje pre i proti a či ho odporučiť, netuší ani stará Blažková. Ale niektorým sa páči, tak radšej ho sem dávame.

Chcem športovať

To je pekne blbé, pretože potom vás bude bolieť telo. Ale hýbať sa treba, takže šup-šup niekam do vyhrievanej haly, keďže vonku sa teraz futbal nehrá najlepšie a prechladnúť sa neodporúča. Nik však nejde a aj napriek tomu chcete športovať? Potom odporúčame klasickú zostavu: NHL 10, FIFA 10, Pro Evolution Soccer 2010 (tu však len PC verziu, konzolisti nech radšej siahnu po FIFE) a NHL 2K10 budeme testovať čoskoro. Ak radšej športujete s volantom ruke (myslené v simulátoroch, nie behaním po ihrisku s volantom...), je jasnou voľbou Need for Speed: Shift alebo v prípade, že vlastníte Xbox 360, tak Forza MotorSport 3.

Výber je bohatý a mohli sme ho pokojne rozšíriť o desiatky ďalších projektov, ale to by už potom neboli expresné rady, po čom v obchodoch siahnuť, ale doktorandská práca. Ak sa na niečo zabudlo, pripíšte to na úkor sklerózy (a finančnej krízy, tá môže v poslednej dobe za všetko) a pripomeňte nám to v diskusii.