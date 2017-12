Dragon Age: Origins - druhý pohľad na osudy hrdinov

Na najnovšie RPG od BioWare sa viacerí hráči pozerajú vlastným pohľadom, často kritickým. A často zbytočne. V našej recenzii na konzolovú verziu sme vám priniesli komplexný pohľad na toto vynikajúce dielko od skúsených vývojárov.

1. dec 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Na najnovšie RPG od BioWare sa viacerí hráči pozerajú vlastným pohľadom, často kritickým. A často zbytočne. V našej recenzii na konzolovú verziu sme vám priniesli komplexný pohľad na toto vynikajúce dielko od skúsených vývojárov. Samozrejme, obsahuje niekoľko chýb, avšak jedno sa Dragon Age: Origins uprieť nedá: je to ako príjemné spomínanie na dávne časy s priateľmi. Takže áno, prevláda jednoznačne spokojnosť. Druhý pohľad na toto, zrejme najočakávanejšie RPG tohto roku, nebude typicky členený do chlievikov recenzie. Jednak už bolo mnohé napísané, spomenieme len dôležité zmeny v PC verzii a zas a znovu si pripomenieme, že Dragon Age je jednoducho o prežívaní momentov.

Už viete, že príbeh sa začína v krajine Thedas, avšak pod hráčovými pohľadom zostane len kraj Ferelden, ktorý má rozhodne pestrú a nie najružovejšiu minulosť. Kedysi bola zem Ferelden zmáčaná krvou ľudí a ostatných fantasy rás. Agresívna Nákaza sa šírila po celej zemi a nezastaviteľná expanzia mohla vyústiť k úplnému vyhladeniu „tých dobrých“. Predstavte si kvalitné fantasy v klasickom prevedení: Pána Prsteňov alebo ságu Trpaslíkov od Heitza. Máme tu tých dobrých, šíriace sa zlo a hráča, ktorý sa musí hrdinsky postaviť proti nemu a čeliť mu. Áno, je to možno až príliš tradičná schéma a BioWare sa zavŕtali ešte do väčšieho pátosu, z ktorého vám niekedy možno príde zle a doslova budete recitovať klišé, ale... ale je to proste čosi, čo tu už dlho v hernej podobe nebolo a má to svoje čaro vďaka voľbám, ktoré počas hrania uskutočníte.



Obrázky z PC verzie nájdete v galérii hry

Voľba postavy je dôležitá – určuje totiž smerovanie vášho putovania, nie je to len portrét, ktorý vidíte počas hrania. Pomerne skromný výber na začiatku možno prekvapí, ale trojica rás úplne postačuje (človek, elf a trpaslík), pričom sú doplnené o tri triedy (bojovník, mág, lotor), takže vytvorený charakter je profilovaný dostatočne. Lenže Dragon Age: Origins vsádza aj na čosi iné a práve v tom tkvie sila hry. Príbeh dovoľuje vytvoriť si začiatok podľa vášho gusta, pričom je síce pravdou, že úlohu Šedých strážcov prijmete, no ako sa k nej dostanete a za koho vás ostatní budú mať, je dôležitá otázka pôvodu. Pri ceste bojovníka v úlohe ľudského šľachtica začínate na panstve ako syn jednej z vplyvných rodín Fereldenu. Pokojný panský život sa k vám ľahko otočí chrbtom – ale veď ľudia sú od počiatku zákerní, prahnú po moci a dokážu bez mihnutia oka zradiť a zabíjať nevinných. Pri voľbe mága je vaša cesta od začiatku tvrdou skúškou: chcete sa zaradiť medzi väčšinu mágov a sľúbite vernosť pomerne tvrdému systému Oltáru alebo sa vyberiete na cestu krvavých mágov? Tí sú vyhnancami, lovenou zverou, ktorú chce Oltár zničiť, najíma si na ňu Templárov – a tých drží v šachu vďaka drogovej závislosti na lýriu. Elfovia sú na pokraji vyhynutia, v mestách ide o podradnú rasu, aspoň minimálnu vznešenosť si uchovali dálski elfovia. Kočovníci sa od spoločnosti izolovali a chcú uchovať aj za cenu boja svoju kultúru. Trpaslíkovia sú v morálnom úpadku a je úplne jedno, či sa práve nachádzate medzi bandou hrdlorezov alebo v sídle orzammarskej kráľovskej rodiny: prežije len ten najsilnejší.

Tieto úvodné pletky nie sú len počiatočným prihlásením sa do fantasy sveta, ktorý sa v niektorých prípadoch nápadne podobá na Zaklínača. Zvolíte si pôvod a ten vás sprevádza i počas hry, rozhoduje o tom, ako sa k vám niektoré postavy zachovajú, akým spôsobom budú komunikovať, či si ich nakloníte a svojimi rozhodnutiami udržíte. Putovať totiž osamote nebudete: počas dlhej cesty naberiete mnoho hrdinov, aktívne sa však zapojiť môže len štvorica. Je to možno zbytočne málo, ďalšie dve postavy by sa počas hrania určite nestratili. Koho si k sebe priberiete, je samozrejme nesmierne dôležité. Rôznorodá skupina má vyššiu šancu na úspech ako štvorica bojovníkov. Lenže každá postava je odlišná, komunikujú medzi sebou, majú iné priority, vieru, schopnosti. Morrigan síce môžete považovať za mrchu a svojim ostrým jazykom a bezcitnosťou dokáže prekvapiť, no na druhú stranu má pravdu: veľké činy si žiadajú obete a pomáhať každému prostáčikovi či zaslepene veriť Oltáru nemusí byť to najlepšie. Naopak templár Alistair je srdcom bojovník a chce pomáhať ľuďom – a len tak navyše panovníkov ľavoboček, ale to už je tradičné klišé. Postáv je hromada, dokonca si môžete k sebe vziať bojového psa. Voľbou jednotlivých hrdinov si určujete svoj vlastný príbeh. Každé rozhodnutie totiž aktívne ovplyvňuje ich správanie sa, dokonca môžete o niektorých priateľov prísť, hoci ste s nimi strávili dlhé hodiny skvelej zábavy. Ako sa rozhodnete, je len na vás. Menšie zlo neexistuje a jednoducho si treba vybrať. Ak aj niektorú postavu nebudete mať príliš v láske, môže vás napríklad presvedčiť svojimi bojovými schopnosťami. Pôjdete teda od úlohy k úlohe s postavou, ktorá síce nie je podľa vášho gusta, nemajú ju radi ani ostatní v skupine, no v boji sa bez jej pomoci nezaobídete?

Mnohí sa sťažujú na rozsiahle rozhovory. Dragon Age: Origins je omnoho viac ukecanejšie než napríklad Mass Effect, rozhodne však nedosahuje úrovne manikálne monológového Planescape: Torment. Dialógy sú ale na rozdiel od všetkej konkurencie zaujímavé a pútavé. To, že máte na výber zo šiestich možností ešte totiž neznamená, že všetky musíte prejsť a v drvivej väčšine prípadov ide o voľbu, ktorá vás niekam posunie. Nemusíte sa siahodlho rozprávať, nie je to potrebné, v rozhovoroch sa dozviete viac, dokonca pri správnom skille sa z problému môžete vykecať a rozhodne nečakajte žiadne trpko umelé báchorky ako v nedávno recenzovanom Risen. Isteže, ide o fantasy klišé, ale napísané vynikajúco. Najlepšie prirovnanie, ktoré je uvedené i vyššie, ku knihe, najlepšie o niekoľkých zväzkoch, pred vami začne rozprávať dobre známy, ale i napriek tomu príťažlivý príbeh. A sú to práve dialógy a vaše rozhodovanie v nich, ktoré vás dostanú do deja. Rozsiahlosť rozhovorov sa dá obmedziť, tie sa dajú dokonca aj preskakovať, ale dozviete sa v nich mnoho zaujímavostí, ktoré vám pomaličky odhaľujú prepracovanosť celého univerza Dragon Age.

Širokosť pozadia je dokonale príťažlivá. Jednoducho vás rozprávanie chytí a tempo nepoľavuje, pozvoľna rozbiehajúce sa putovanie ponúka neustále nové zážitky. Postranné úlohy nájdete v mestách na vývesnej tabuli a je pravdou, že tu nenájdete more prekvapujúcich a originálnych questov, no stále spríjemnia putovanie. Nie sú nutnosťou, preto sa nazývajú sekundárne, plniť ich nemusíte. Predierať sa budete rôznymi oblasťami, pričom cestovanie sa nesie v tradičnom duchu: máte určitú lokáciu a ak sa chcete dostať inam, na centrálnej mape si vyberiete ďalšiu destináciu a presuniete sa tam. Nečakajte žiadny otvorený a rozsiahly svet, ale uzavreté miesta. Podobne ako v príbehu a rozhovoroch to záporom rozhodne nie je. Ide totiž o voľbu, ktorú učinili samotní vývojári a spravili dobre. My sme chceli RPG v starom duchu a BioWare ho teda tak pripravili. Náreky teda nemajú žiadny logický základ, sú umelo vyvolané hráčmi, ktorým tento štýl hry nesadol, prípadne neuznávajú nič nové na hernom poli a zostávajú zatrpknuto verní starším kultom typu Baldur’s Gate a pod., z ktorých mimochodom Dragon Age: Origins vychádza.

Dobre, dobre omáčka okolo je skvelá. Dôležitá je bojová zložka, tej sa budete venovať určite čo najviac. Keďže ovládate hneď skupinu hrdinov, boli by boje čisto v reálnom čase nezmyselné. Taktické využívanie zastavenia času a rozdanie úloh všetkým hrdinom budete využívať pomerne často, so zvyšujúcou sa obtiažnosťou dokonca takmer neustále. PC verzia je navyše vďaka kombinácii klávesnica + myš pohodlne ovládateľná. Fungujú klávesové skratky na vyvolanie kúziel, špeciálnych atakov a iných schopností v dolnej lište (je rozširovateľná), poľahky sa prepínate medzi hrdinami (priamo na hernej ploche, klikaním na portréty, klávesovou skratkou), meníte zbrane, určujete stratégiu boja. Všetko je otázkou sekundy. Dokonca je možné využívať aj špeciálne vytvorené taktiky. Každej postave môžete prideliť úlohu, ktorú bude automaticky vo vašom tíme hrať. Mág tak útočí z diaľky, po priblížení sa nepriateľov vyvolá omračovacie kúzlo pôsobiace na všetkých v jeho okolí, po klesnutí zdravia pod určitú hranicu lieči spolubojovníkov a podobne. Vyberiete a nastavíte jednotlivé úlohy a jednoduché makrá fungujú okamžite. Nemusíte tak manuálne vždy voliť ten istý štýl boja a pri jednoduchších bitkách sa dá na prebiehajúci boj pozerať. Najlepšie je, že ono to skutočne funguje. Lenže ľahšie súboje sa vyskytujú len raz za čas, a preto budete neustále v strehu. Po ukončení boja sa síce „mŕtve“ postavy preberú, no zostáva im zranenie, ktoré ich limituje v niektorých činnostiach, takže nefunguje systém: veď nejako to s posledným charakterom zvládnem a ostatní potom ožijú. To síce áno, ich efektívnosť sa však zníži a náročnosť rapídne stúpne.

Čo sa dá ovládaniu na PC vytknúť, je spočiatku nemotorné ovládanie kamery. Na všetko si zvyknete, mierne neprehľadnejšie to je v bitkách, ktorých sa účastní väčšie množstvo nepriateľov a všetci sa natlačia na jedno miesto. Vtedy je voľba protivníka, na ktorého chcete zaútočiť, trochu zložitejšia. Vždy síce postačí trochu pootočiť kameru, nastaviť ju inak a keďže mýte možnosť si hru pozastaviť, nie je to nič, čo by kazilo pôžitok z hrania, no niekoho to môže iritovať. Pohľad je možne navyše oddialiť do veľkej vzdialenosti, takže hra pripomína izometrické RPG spred viac než 10 rokov. Ovládanie na PC netrpí konzolovými neduhmi, vďaka myši je všetko prehľadné, jednoduché a rýchle.

Vadiť vám však bude – rovnako ako nám – nemý hlavný hrdina. Kvôli čomu si volíte na začiatku hrania hlasový prejav vašej postavy, keď počas hrania neprehovorí ani slovo, je veľkou neznámou. Počas dialógov to veľmi cítiť a keďže sú všetky ostatné postavy nadabované, veľmi to oslabuje atmosféru, hlavne ak je kvalita dabingu vskutku nadpriemerná. Audio spracovanie je okrem tejto jedinej chybičky zvládnuté na výbornú. Či už sa zameriate na pompézne skladby počas súbojov alebo špecifický hukot pri kúzlach, zvuky pri zásahoch mečom – aj napriek komornejším bitkám je každý stret pre vás veľkou bitkou. Trochu horšie dopadla grafická stránka hry. Niekomu môže výrazne vadiť slabší engine, ktorý už má najlepšie roky za sebou a tým pádom menej detailné textúry, ostré prechody jednotlivých povrchov, málo objektov na scéne a ich celková neostrosť a mnoho ďalšieho začne niektorým hráčom vadiť. Lenže Dragon Age: Origins napriek tomu vyzerá dobre. Má totiž svoju vnútornú krásu, ktorá je ťažko opísateľná a musíte ju pri hraní cítiť. Dizajn jednotlivých lokácií dostatočne odbúrava mantinely slabšej kvality grafiky ako takej a vyzdvihuje do pozadia výsledný efekt. Tváre jednotlivých postáv i animácie pri rozhovoroch nenadchnú, ani neurazia, pri samotnom pohybe a boji je všetko v poriadku.

Niektorí hráči neprišli na chuť RPG prvkom, ktoré boli podľa nich takmer zbytočné. Nie je tomu tak, dôležitá je špecializácia postáv a následný posun po rozdaní bodov medzi 6 základných vlastností (sila, obratnosť, vôľa, mágia, ľstivosť a výdrž). Z mága nebude nikdy dobrý bojovník a naopak hrdina oháňajúci sa mečom si nevykúzli plamienok, ktorým by si cigaretu pripálil. Ak neočakávate obrovský nárast účinnosti útočnej sily po pár úrovniach, ale postupne sledujete posun dopredu, budete spokojní. Veľa spraví využívanie nových schopností, ktoré sú rozdelené medzi povolania. Všetko to funguje len ako celok. Ak máte dobre zostavenú družinu, respektíve využívate jej ponúkaný potenciál. Postavy dostávajú na 7 a 14 úrovni konkrétnejšiu špecializácie, ktoré určujú ďalšie bonusy. Už to nepripomína hádzanie kockou, Dragon Age: Origin je postavený na vlastných pravidlách, tie sú však plne funkčné a rozhodne nepripomínajú nenáročné klikanie alebo zúfalé partie z Risen. Každý boj, aj proti presile, môžete vyhrať, no potrebujete správne rozostaviť hrdinov, využiť všetky ich schopnosti, vhodne rozhodnúť medzi obranou zbroje a obratnosťou postavy (v ťažšej zbroji hrdina viac znesie, no zároveň sa ťažšie hýbe a rozdáva útoky). To všetko tu funguje a či sa vám to páči alebo nie, nastane len pár prípadov, kedy nebudete vedieť kam sa pohnúť. Zastavujte hru každú chvíľu a premýšľajte. V inventári máte mnoho zaujímavých fľaštičiek s jedmi a nepríjemnými ingredienciami pre nepriateľov. Funguje aj protiklad jednotlivých živlov: ak na niekoho zošlete ohnivý fireball, určite ho hneď nezmrazujte, pretože oheň uhasíte a účinok kúzla je minimálny. Pri vyšších obtiažnostiach zoslané plošné kúzla nerozlišujú medzi vašimi postavami a nepriateľmi, takže či skutočne chcete vykúzliť ohnivé peklo a zoslať ho do skupiny bojujúcich postavičiek, si dobre rozmyslíte.

Čo ďalej? Môžete sa naučiť zastrašovať v rozhovoroch, presviedčať o svojej pravde, kradnúť (zlodej je dobrý pomocník a všetci predsa dobre vieme, že najlepšie predmety sú v zamknutých truhlách, že áno), vyrábať pasce, pripravovať nápoje alebo jedy z rôznych ingrediencií, zvyšovať vernosť postáv vo vašej družine, hrabať sa v denníku, kde je kódex bohatou zásobou informácií o svete Thedas a jeho obyvateľoch, sledovať účinok jednotlivých atribútov, zbierať runy, špeciálne sady predmetov. Proste tu máme komplexný fantasy svet. Nevyhlo sa mu však niekoľko podivných rozhodnutí, ktoré by zniesli prívlastok americké. Pri všetkej úcte samozrejme. Nám Európanom je rozhodne bližšie trochu temnejšie fantasy, no rozhodne to nespravíte tak, že do hry pridáte krv a možnosť sexuálneho uspokojenia. Dragon Age: Origins je hrou pre dospelých Nie kvôli všadeprítomnej krvi, ktorá začne príliš skoro nudiť a iritovať. Násilie a bezradnosť v Dragon Age: Origins nájdete, taktiež dostanete pod ruku rozhodnutia, z ktorých ani jedno nie je správne, no i tak budete dve vyššie uvedené vlastnosti hry považovať za zbytočne predimenzované, bez ktorých by ste sa zaobišli. Do postele môžete ísť s členkou družiny, chce to trochu námahy, nájdete tu i nevestince, ale ide o činnosť, ktorá sa dobre vyníma na obale, žiadny efekt na hrateľnosť nemá. Dospelí hráči tak odfrknú nad zbytočnou krvavosťou, potešia sa vykresleniu svinskej povahy ľudí a práve tu, na tomto boľavom mieste večne ufňukaného človeka obviňujúceho všetkých a všetko, mohli tvorcovia pritlačiť poriadne na pílu. Žiaľ, skutočne precízne to dokázal len Zaklínač. Dragon Age: Origins patrí bez veľkého premýšľania druhý priečka, preto to berte ako kritiku v rámci zachovania objektivity, všetko ostatné v Dragon Age: Origins je výborné.

Veľmi poteší česká lokalizácia vo forme titulkov pri PC verzii. Electronic Arts odviedlo vynikajúcu prácu a napríklad i preklad anglických termínov (Šedí strážcovia, Nákaza a pod.) nevyčnievajú z radu ako to zvykne bývať pri knihách podľa hernej predlohy (Halo, Diablo...), prípadne slabších prekladov u niektorých distribútorov. Zopár problematický fráz nájdete i tu, ale ide o promile viet, všetko sedí a tam, kde bola angličtina postavená na hovorových frázach, do očí zbytočne nebije neprirodzená veta.

Ako dlho sa hre budete venovať, je otázka čisto na vás. Síce tu nemáte možnosť snorenia po otvorenom svete, prechádzať medzi jednotlivými lokáciami v hráčmi zvolenom poradí existuje. Rátajte s desiatkami hodín, v Dragon Age: Origins sa dá neskutočne vyblázniť. Je to vynikajúce RPG, pri ktorom na vás dýchne dávna minulosť, ktorá sa už mnohokrát pokúšala o návrat, no nikdy sa jej to nepodarilo takto. Isteže, je tu Gothic, spomenúť si môžeme na Oblivion, ale jednoducho to nie je ono. Korene RPG hier sú hlboké a určite je zbytočné viazať sa na staručký Dungeon Master. Vynikajúce spomienky máme na hry od BioWare a táto kanadská spoločnosť chcela priniesť na naše obrazovky to, čomu sa venovala pred 10 rokmi. To sa jej podarilo na výbornú, dýchla na nás pôsobivá atmosféra, ktorej sa nedá uniknúť.

Nedá sa sadnúť si k hre len na 15 minút. Buď to cítite alebo vás to nepriťahuje. V druhom prípade neberte vysoké hodnotenia ako mediálny nátlak: duch minulosti vás po tvári nepohladil tak ako nás, niektorými modernými hrami unavených, v minulosti však neprespávajúcich. Zbytočne budete reptať nad rozkúskovaným svetom alebo vetvenými dialógmi. To potom môžete spustiť nadávky na Modern Warfare 2, pretože sa tam strieľa. Na Civilizáciu, že to nie je v reálnom čase. Na futbalovú FIFU, že v nej chýba Gáborík. Dragon Age: Origins je presne tým, čím chcel byť a nebyť niektorých chýb, bolo by to dokonalé. Takto je to len RPG, ktoré ako fanúšikovia hier na hrdinov nesmiete minúť.

Hodnotenie PC verzie: 9,3 / 10