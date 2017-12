Horské vrcholy sa otepľujú. Potvrdili to borovice

Letokruhy amerických horských borovíc, ktoré rastú na hornej hranici lesa, boli najširšie za posledné štyri tisícročia. Príčinou je vyššia teplota.

17. nov 2009 o 14:25 TASR

TUCSON. Letokruhy amerických horských borovíc, ktoré rastú na hornej hranici lesa, boli v druhej polovici 20. storočia najširšie za posledné takmer štyri tisícročia. Príčinou je vyššia teplota v ich vegetačnom pásme. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA to oznámil štvorčlenný tím Matthewa Salzera z Arizonskej univerzity v Tucsone.

Títo vedci skúmali na troch miestach v amerických štátoch Kalifornia a v Nevada borovice dlhoveké (Pinus longaeva), ktoré sa na západe USA dožívajú až niekoľkých tisícročí. Ukázalo sa, že ich rastové letokruhy dosiahli v rozpätí rokov 1951 až 2000 najväčšiu šírku v porovnaní s ktorýmkoľvek iným 50-ročným intervalom za uplynulých 3700 rokov.

Vďaka prekrývaniu letokruhov živých a mŕtvych stromov sa podarilo zostaviť ucelenú chronológiu, siahajúcu až 4600 rokov do minulosti. V chladnej a suchej klíme vetrom bičovaných strmých svahov neďaleko hrebeňov a vrcholov sa totiž dobre zachováva aj drevo dávno odumretých borovíc.

Pozoruhodné je, že rozšírenie letokruhov sa týka výlučne borovíc v približne 150 metrov širokom páse pod hornou hranicou lesa, bez ohľadu na presnú polohu tejto hranice. Pri nižšie rastúcich boroviciach vedci rozšírené letokruhy nezaznamenali.

Podľa Matthewa Salzera s kolegami sa to nedá vysvetliť "hnojením" vyšším obsahom oxidu uhličitého v ovzduší. Borovice tam rastú rýchlejšie vďaka nárastu teploty. Borovice položené viac dole na svahoch zasa rastú najrýchlejšie pri bohatých zrážkach a keď je chladnejšie.

"Pre hory a horské prostredie z toho vyplýva, že horná hranica lesa sa pravdepodobne posunie vyššie, isté znaky, že k tomu dochádza, sa už objavili. Zmeneným podmienkam sa budú musieť prispôsobiť aj iné rastlinné druhy a živočíchy," povedal Matthew Salzer. Vrátane ľudí.

"Vyššie pohoria sú naše vodné rezervoáry, práve tam ukladáme vodu v zime ako sneh. Ak sa zmenší zlomok roku, počas ktorého tam táto voda zostáva vo forme snehu a nesteká dolu, nevyparuje sa a neprší z oblakov, bude to mať veľmi vážne dôsledky pre naše budúce vodné zdroje," doplnil takisto arizonský člen tímu Malcolm Hughes.



Hlavné zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition zo 16. novembra 2009; Komuniké National Science Foundation zo 16. novembra 2009. Pre TASR Zdeněk Urban