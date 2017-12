Fanúšikovia iTunes si môžu zvoliť najlepší album a skladbu roka

Editori si budú vyberať spomedzi desiatich nominovaných diel v oboch kategóriách. Ostatní ľudia sa týmto zoznamom môžu inšpirovať alebo vybrať úplne iné skladby a to od piatku 13. novembra do 1. decembra, kedy sa hlasovanie uzavrie.

Víťazov iTunes editors' choices i iTunes peoples' choices vyhlásia začiatkom decembra.

"Myslíme si, že je to atraktívne a že naši zákazníci to budú vnímať podobne," uviedol riaditeľ európskej pobočky iTunes Oliver Schusser v rozhovore pre britský magazín New Musical Express.

"Napríklad piesne Just Dance a Poker Face od Lady GaGa boli obrovskými hitmi pred niekoľkými mesiacmi, no sám som zvedavý, ako ich bude verejnosť vnímať teraz v porovnaní so súčasnými hitmi ako Beat Again od JLS či Bad Boys od Alexandry Burke," dodal Schusser.



Informáciu zverejnila webová stránka NME.com.

Nominácie na The iTunes editors' choices za najlepší album roka 2009:

Empire Of The Sun - Empire Of The Sun

Florence & The Machine - Lungs

Kasabian - West Ryder Pauper Lunatic Asylum

La Roux - La Roux

Major Lazer - Guns Don’t Kill People, Lazers Do

Paolo Nutini - Sunny Side Up

The Horrors - Primary Colours

The Invisible - The Invisible

The Temper Trap - Conditions

The xx - The xx



Nominácie na The iTunes editors' choices za najlepšiu skladbu roka 2009:



Animal Collective - My Girls

Biffy Clyro - That Golden Rule

Black Eyed Peas - Boom Boom Pow

Dizzee Rascal - Bonkers

Gossip - Heavy Cross (Fred Falke Remix)

Jack Penate - Tonight's Today

Jay-Z feat. Alicia Keys - Empire State Of Mind

Kings Of Leon - Use Somebody

La Roux - In For The Kill

Phoenix - 1901