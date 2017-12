Iránsky režim ovládne internet

Špeciálna skupina bude strážiť politické webové stránky. Je to jediný spôsob, ktorým dnes môže iránska opozícia komunikovať.

15. nov 2009 o 19:30 Jana Shemesh

TEHERÁN, TEL AVIV. Iránsky režim zviera opozíciu čoraz silnejšie. Cez víkend oficiálne médiá oznámili, že polícia vytvorila špeciálnu skupinu zameranú na monitorovanie politických webstránok a na boj s „kriminalitou na internete“.

Internet je v súčasnosti jediným efektívne fungujúcim komunikačným nástrojom iránskej opozície. Tá nemá prístup do oficiálnych médií a jej periodiká režim postupne pozatváral ešte počas leta, keď Iránci v uliciach protestovali proti podľa všetkého zmanipulovaným prezidentským voľbám.

Umlčať kritikov

Cenzúra internetu v Iráne nie je nič nové, analytici však hovoria, že vytvorenie špeciálnej jednotky ukazuje, že režim ju chce ešte sprísniť. Už v minulosti iránske úrady zablokovali prístup na niektoré opozičné webové stránky, ale o niekoľko dní sa zjavili nové. Ako presne má nová jednotka pracovať, nikto nepovedal.

Iránska agentúra FARS tiež podľa CNN informovala, že režim vytvoril komisiu na zabránenie prevratu, o ktorý by sa v Iráne mohli pokúsiť Američania. Komisia má rozpočet 20 miliónov dolárov, ale potrebovala by vraj o 30 miliónov viac. Ani o tom, čo by táto komisia mala presne robiť, nikto nič nevie.

Mučenie neprešetrili

Iránska opozícia v tom vidí snahu režimu umlčať akýkoľvek hlas odporu. Hlavní opoziční lídri Mír Hosejn Musáví a Mehdi Karúbí počas víkendu na webových stránkach opozície napísali, že súčasný režim sa správa ešte brutálnejšie ako šach.

Karúbí opäť vytiahol svoje obvinenia, že mužov aj ženy, ktorých zatvorili počas protivládnych protestov, vo väzeniach mučia aj brutálne znásilňujú.

Vláda tieto obvinenia prisľúbila vyšetriť, ale doteraz sa nič neudialo. Vo väzeniach by malo byť okolo 200 aktivistov. Medzitým už niekoľko ľudí odsúdili za údajný pokus o zvrhnutie vlády. Piatich dokonca na trest smrti. Naposledy včera Rezá Chademího, ktorého iránsky súd uznal vinným z účasti na nepokojoch a členstva v exilovom opozičnom hnutí.

Iránske protivládne protesty sa začali v júni, keď vo voľbách s podozrivo vysokým náskokom vyhral súčasný prezident Mahmúd Ahmadínedžád (na snímke ČTK/AP). Išlo o najsilnejší protest proti islamskému režimu za 30 rokov. Režimu sa ho však podarilo potlačiť