Na Mesiaci je obrovské množstvo vody

Na Mesiaci je voda. Misia NASA potvrdila, že sa nachádza na póloch. Je jej viac, ako sa predpokladalo.

13. nov 2009 o 18:54 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to jeden z najväčších vedeckých objavov poslednej doby: náš Mesiac nie je suché, nehostinné a prašné miesto. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír tvrdí, že na Mesiaci sa nachádza relatívne veľa vody. NASA o tom informovala v piatok. Potvrdenie dávnejších vedeckých dohadov významne zvýšilo šance na vybudovanie prvej stálej základne na Mesiaci.

„Odhalili sme tajomstvo nášho najbližšieho vesmírneho suseda,“ povedal Michael Wargo, hlavný vedec NASA pre výskum Mesiaca. Značnú prítomnosť vody na našom vesmírnom susedovi potvrdila misia LCROSS.

Časť rakety Centaur 9. októbra narazila do kráteru Cabeus v oblasti južného mesačného pólu. Ten sa nachádza v permanentnom tieni a je jedným z najchladnejších miest v slnečnej sústave. Ľad sa do tejto oblasti mohol dostať po kolízii s kométou. Práve tieto oblasti by podľa NASA mohli byť kľúčom k pochopeniu našej kozmickej histórie.

Náraz vtedy vytvoril asi dvadsaťmetrový kráter na mesačnom povrchu a do výšky niekoľkých kilometrov vyrazil mesačný prach a povrchové vrstvy. Tie pomocou deviatich rôznych prístrojov analyzovala druhá časť sondy, ktorá sa na Mesiac následne tiež zrútila. Našla vodu.

Prítomnosť vody na Mesiaci naznačila už indicko-americká misia Čandrajan-1. Jej výsledky vedci rovnako zverejnili len nedávno. NASA tieto údaje teraz potvrdila, tvrdí dokonca, že voda nemusí byť na Mesiaci len v náznakoch. Úrad pritom hovorí o novej kapitole v chápaní nášho vesmírneho suseda.

„Sme v extáze,“ povedal o výsledkoch misie Anthony Colaprete, jeden z vedcov, ktorí pracovali na na projekte LCROSS. „Úplné pochopenie tých výsledkov však ešte chvíľu potrvá. Tie dáta sú tak bohaté,“ dodal.